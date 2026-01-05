2026-01-05 18:30:20
Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026, ημέρα της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Θεοφανείων, το OPEN θα μεταδώσει από τις 08:00, απευθείας από τον Μητροπολιτικό Ι.Ν. Αγίου Γρηγορίου Παλαμά στη Θεσσαλονίκη, την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων, προεξάρχοντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.

Αμέσως μετά, στην εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου, δείτε την τελετή καθαγιασμού των υδάτων με την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στα νερά του Θερμαϊκού.





Πηγή: tvnea.com
Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη;– Η ανακοίνωση της οικογένειας
Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη;– Η ανακοίνωση της οικογένειας
OPEN: Νέα αύξηση στα νούμερα τηλεθέασης του ενημερωτικού προγράμματος
OPEN: Νέα αύξηση στα νούμερα τηλεθέασης του ενημερωτικού προγράμματος
