 Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης καταγράφηκε ισοπαλία, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» και το «Deal» (ΙΧ) να σημειώνουν από 17,7%, μοιράζοντας την πρώτη θέση και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Ακολούθησε το «Live News» με 14,2%, διατηρώντας την κυριαρχία του στην ενημέρωση.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 11,1%, ενώ λίγο πιο πίσω κατετάγη το «The Chase» με 10,8%.

Σταθερή παρουσία σημείωσε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (E) με 9,7%, ενώ ακολούθησε το «Στούντιο 4» με 9,1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 6,1%, το «Το ’Χουμε!» με 4,8% και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 4,5%.



Prime Time: Σαρωτικό το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» με 47%
Prime Time: Σαρωτικό το «Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» με 47%
Μεσημεριανή ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Ισοπαλία κορυφής για «Αποκαλύψεις» και «Αλήθειες με τη Ζήνα»
