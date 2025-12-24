





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης καταγράφηκε ισοπαλία, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» και το «Deal» (ΙΧ) να σημειώνουν από 17,7%, μοιράζοντας την πρώτη θέση και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους.

Ακολούθησε το «Live News» με 14,2%, διατηρώντας την κυριαρχία του στην ενημέρωση.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 11,1%, ενώ λίγο πιο πίσω κατετάγη το «The Chase» με 10,8%.

Σταθερή παρουσία σημείωσε το «Κωνσταντίνου και Ελένης» (E) με 9,7%, ενώ ακολούθησε το «Στούντιο 4» με 9,1%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 6,1%, το «Το ’Χουμε!» με 4,8% και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» με 4,5%.

Πηγή: tvnea.com