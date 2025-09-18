2025-09-18 13:54:14

Η κυβέρνηση αναδιάρθρωσε τον τρόπο διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής, σε απάντηση στις συστημικές βλάβες που αποκάλυψε η μετωπική σύγκρουση επιβατικών και εμπορευματικών τρένων κοντά στα Τέμπη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα.railwaygazette.comΗ έκθεση για το ατύχημα του 2023, η οποία δημοσιεύθηκε από την αρμόδια αρχή διερεύνησης ατυχημάτων EODASAAM τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ