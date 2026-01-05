





Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής η Άννη Ζιώγα βγήκε από την αίθουσα σύνταξης του Καλημέρα Ελλάδα με λυγμούς και μίλησε για τον άνθρωπο που συνεργαζόταν για χρόνια.

Η ίδια τόνισε ότι μετά από τόσες δεκαετίες ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οικογένειά της. «Ήταν απαιτητικός αλλά βαθιά δίκαιος, έμπαινε μπροστά, πλήρωνε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου. Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε» είπε μεταξύ άλλων.

Πηγή: tvnea.com