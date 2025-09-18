2025-09-18 13:12:35
Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 17 - Β.Μ.) και συμβουλευτούμε την προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 5ου κεφαλαίου "Προσθέσεις και αφαιρέσεις" (σελίδα 18 - Β.Μ.). Έπειτα λύνουμε την άσκηση 2, το πρόβλημα 1 και το πρόβλημα 2, στις σελίδες 15 και 16 του Τ.Ε..

Φυσική: Με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ1 "Η αναπνοή", προτού συμπληρώσουμε τις εργασίες 1 και 2 (σελίδες 106 - 109).

Γεωγραφία: Διαβάζουμε καλά τα υπογραμμισμένα του 1ου κεφαλαίου "Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης" και κάνουμε τις εργασίες 2 και 3, στη σελίδα 5 του Τ.Ε.. Βοήθεια παίρνουμε από το υλικό της αντίστοιχης ανάρτησης.

Σχολική ζωή: Για την Παρασκευή, 19/9, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

Γλώσσα

Μαθηματικά

Ιστορία

Γερμανικά

Αγγλικά

Φυσική

