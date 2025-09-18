2025-09-18 13:33:34
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (17/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company



Πηγή: tvnea.com
Πέμπτη, 18/9/2025: Εργασίες ημέρας
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 17/9/2025
Πέμπτη, 18/9/2025: Εργασίες ημέρας
Ισολογισμός Δήμου Ξηρομέρου 2023 - Η επικίνδυνη λογική και τακτική να περάσουμε ότι: ''όλοι ίδιοι είναι''. Σίγουρα δεν είναι όλοι ίδιοι και φαίνεται καθαρά. Επί της διοίκησης Τριανταφυλλάκη δεν έχει δημιουργηθεί νέο χρέος και αυτό είναι απολύτως αληθές.
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/9/2025)
Η Κατερίνα Καινούργιου κυρίαρχη στα πρωινά – Όλα τα νούμερα τηλεθέασης
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Η Ρωσία ανασταίνει την Intervision ως «αντίπαλο δέος» της Eurovision
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
«Χαμογέλα και Πάλι!»: Αυτή θα είναι η ομάδα που έρχεται για 4η χρονιά... - Κάνει πρεμιέρα το Σάββατο
Κώστας Τσουρός: «Συνέβη ένα περιστατικό με την Τατιάνα Στεφανίδου, αλλά δεν...
