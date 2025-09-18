2025-09-18 13:33:34
Φωτογραφία για Ελένη Μενεγάκη σε ρεπόρτερ: Έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά
Οι ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών συνάντησαν την Ελένη Μενεγάκη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την επιστροφή της από το Εδιμβούργο. Η παρουσιάστρια τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους, αλλά απέφυγε να δώσει περισσότερες δηλώσεις στις κάμερες.

«Τι έγινε παιδιά; Ωραία υποδοχή μου έχετε», απάντησε αρχικά η Ελένη Μενεγάκη στους ρεπόρτερ και στη συνέχεια είπε στο τηλέφωνο, λογικά στον Μάκη Παντζόπουλο: «Αγάπη μου, σε κλείνω κι έρχομαι».

Η Ελένη Μενεγάκη είπε στη συνέχεια στους ρεπόρτερ: «Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω, έχω ξεσυνηθίσει με όλο αυτό και δεν θέλω να πω πολλά, σχεδόν τίποτα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, να περνάτε ωραία, να έχετε μια καλή χρονιά και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Όλα καλά με το παιδί μου, τακτοποιηθήκαμε και επιστρέψαμε πίσω, από το κρύο στη ζέστη».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πέτρος Κουσουλός και «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ» : Όταν η ενημέρωση γίνεται ηχηρή και θαρραλέα
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικά έργα και νέα σύμβαση με Hellenic Train στο τραπέζι των Βρυξελλών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
Ελένη Τσολάκη: Δεν αισθάνομαι αντίπαλος με κανέναν - Δεν έχουμε ανταλλάξει με τον Λάμπρο, έχουμε...
Ελένη Τσολάκη: Δεν αισθάνομαι αντίπαλος με κανέναν - Δεν έχουμε ανταλλάξει με τον Λάμπρο, έχουμε...
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Κατερίνα Καραβάτου: «Γιατί να μη με δείτε καλεσμένη στην Ελένη Τσολάκη;» – Η on camera αντίδραση μετά το φινάλε στον ANT1
Ελένη Τσολάκη – Το τρέιλερ του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον αέρα
Ελένη Τσολάκη – Το τρέιλερ του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον αέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (17/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (17/9/2025)
Πέμπτη, 18/9/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 18/9/2025: Εργασίες ημέρας
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Η Ρωσία ανασταίνει την Intervision ως «αντίπαλο δέος» της Eurovision
Η Ρωσία ανασταίνει την Intervision ως «αντίπαλο δέος» της Eurovision
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη
Φαίη Σκορδά: “Μετά από τόσα χρόνια, δεν βρέθηκε κανείς” – Η δική της εμπειρία με διαδικτυακή απάτη