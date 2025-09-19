2025-09-19 01:30:02

Η βοτανολογία, εάν ειδωθεί με φιλοσοφική ματιά, δεν είναι μόνο μια επιστήμη αλλά και μια τέχνη παρατήρησης,



ταπεινότητας,



σοφίας και ενότητας με το όλο.



Βοτανολογία



1. Τι είναι η βοτανολογία για μένα;



Είναι απλά μια επιστημονική ταξινόμηση και μελέτη των φυτών και των βοτάνων;



Θα μπορούσα να δώσω ένα κείμενο με δομή ακαδημαϊκού άρθρου (με υποτίτλους, παραπομπές, βιβλιογραφία), όμως δεν θέλω αυτό, θέλω να περιγράψω πως εγώ βλέπω την βοτανολογία, πως την νιώθω, πως με καθοδηγεί μέσα από τη σιωπή...η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-votanologia-kai-i-siopi-mia-yparxiaki-proseggisi/



