2025-09-19 01:30:02
Η βοτανολογία, εάν ειδωθεί με φιλοσοφική ματιά, δεν είναι μόνο μια επιστήμη αλλά και μια τέχνη παρατήρησης,

ταπεινότητας,

σοφίας και ενότητας με το όλο.

                   Βοτανολογία

1. Τι είναι η βοτανολογία για μένα;

Είναι απλά μια επιστημονική ταξινόμηση και μελέτη των φυτών και των βοτάνων;

Θα μπορούσα να δώσω ένα κείμενο με δομή ακαδημαϊκού άρθρου (με υποτίτλους, παραπομπές, βιβλιογραφία), όμως δεν θέλω αυτό, θέλω να περιγράψω πως εγώ βλέπω την βοτανολογία, πως την νιώθω, πως με καθοδηγεί μέσα από τη σιωπή...η συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/i-votanologia-kai-i-siopi-mia-yparxiaki-proseggisi/
όταν με ρώτησαν τι είναι η βοτανολογία για έναν ποιητής ντίνα είπα...
Ασφαλέστεροι σιδηρόδρομοι, πιο έξυπνος σχεδιασμός: Μια παγκόσμια προσέγγιση στην ψηφιακή ασφάλεια
Νέα προσέγγιση Open – Κοκλώνη: Συζητήσεις για τρεις ψυχαγωγικές εκπομπές
Βιβλιοπαρουσίαση: Πρεσβ. Διονυσίου Τάτση, Φωνή μέσα στην ένοχη σιωπή
Η Μπέττυ Μαγγίρα δέχτηκε προσέγγιση και από το Star
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, κάποιοι ούτε μου μιλάνε»
Σε αυτό το κανάλι συζητά ο Μάρκος Σεφερλής... - Όλο το ρεπορτάζ
Μια βόλτα με το χαρούμενο «τρένο του σάκε» της Ιαπωνίας
Happy Traveller: Επιστρέφει για 10η χρόνια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026
