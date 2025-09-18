2025-09-18 18:55:34
Φωτογραφία για Μια βόλτα με το χαρούμενο «τρένο του σάκε» της Ιαπωνίας
Η Νιιγκάτα, η χιονισμένη παράκτια περιοχή της Ιαπωνίας, φημίζεται για το εξαιρετικό σάκε και τις αιώνες παραδόσεις ζυθοποιίας. Εδώ, οι ταξιδιώτες μπορούν να σερβίρουν τα δικά τους δείγματα στον σταθμό, να επιβιβαστούν σε ένα ρετρό τρένο σάκε και να συναντήσουν πρωτοπόρους που διαμορφώνουν το μέλλον του ποτού.bbc.comΟ διάδρομος του σταθμού Echigo Yuzawa είναι ένα ιλιγγιώδες σταυροδρόμι από sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Happy Traveller: Επιστρέφει για 10η χρόνια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Happy Traveller: Επιστρέφει για 10η χρόνια... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Σε αυτό το κανάλι συζητά ο Μάρκος Σεφερλής... - Όλο το ρεπορτάζ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σε αυτό το κανάλι συζητά ο Μάρκος Σεφερλής... - Όλο το ρεπορτάζ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Το πρώτο τρένο Stadler τίθεται σε λειτουργία στο μετρό του Βερολίνου
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Τροχαίο με τρένο υδρογόνου στη Γερμανία: Ένας σοβαρά τραυματίας, κλειστή σιδηροδρομική γραμμή
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Τρένο μετατράπηκε σε σιδηροδρομικό μουσείο για την 200ή επέτειο.
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Δείτε το υπέρ -τρένο Hardt Hyperloop να σημειώνει ρεκόρ ταχύτητας, αλλάζοντας λωρίδα. Βίντεο
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026
Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2025-2026
Η ΠΕΘ για τον μακαριστό π. Βασίλειο Ιβηρίτη
Η ΠΕΘ για τον μακαριστό π. Βασίλειο Ιβηρίτη
...δασικό μπάνιο ή δασοθεραπεία - τι είναι αυτό;
...δασικό μπάνιο ή δασοθεραπεία - τι είναι αυτό;
Αλλαγή χάραξης σε τμημα της γραμμής Προαστιακού ώστε να παρακαμφθούν τα διυλιστήρια Ελευσίνας
Αλλαγή χάραξης σε τμημα της γραμμής Προαστιακού ώστε να παρακαμφθούν τα διυλιστήρια Ελευσίνας
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές
Νέο πλήγμα στην Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις χτυπούν σιδηροδρομικές υποδομές