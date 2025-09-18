2025-09-18 19:24:47
Ο Μάρκος Σεφερλής βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha, όπου ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.

Όπως τόνισε, η αποχώρηση προέκυψε επειδή δεν υπήρξε σαφής δέσμευση από το κανάλι για την τηλεοπτική σειρά που αποτελούσε μέρος του τριπλού deal τους (τηλεπαιχνίδι, σειρά, θεατρικές παραστάσεις). Παρότι οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει, η σειρά δεν μπήκε ποτέ στο στάδιο παραγωγής, ενώ ούτε στις νεότερες διαπραγματεύσεις εξασφαλίστηκαν οι εγγυήσεις που επιθυμούσε ο κωμικός για την άμεση έναρξή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com, ο Σεφερλής είχε ήδη περάσει το κατώφλι των γραφείων του Mega στη Λεωφόρο Συγγρού από τα μέσα Αυγούστου, σε μια συνάντηση που διήρκεσε αρκετές ώρες και χαρακτηρίστηκε από σκληρές διαπραγματεύσεις.

Όλα δείχνουν πλέον ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν τη νέα του τηλεοπτική στέγη, η οποία – εκτός απροόπτου – θα είναι το Mega.

Πηγή: tvnea.com
Μια βόλτα με το χαρούμενο «τρένο του σάκε» της Ιαπωνίας
Γιώργος Λιάγκας: «Κάποιοι μου ευχήθηκαν καλή επιτυχία, κάποιοι ούτε μου μιλάνε»
