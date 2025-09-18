Η αγαπημένη σειρά «Το σόι σου» επιστρέφει με φρέσκια ματιά και καινούριες απολαυστικές ιστορίες από τις οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα.Στο πρώτο γύρισμα της νέας σεζόν βρέθηκε η κάμερα του Breakfast@Star, καταγράφοντας στιγμές από τα παρασκήνια. Εκεί μίλησε και ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο τηλεοπτικός Βαγγέλης Χαμπέας, ο οποίος έδωσε μερικές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για όσα μας περιμένουν στα επόμενα επεισόδια.«Είμαι διπλά χαρούμενος γιατί ξαναγυρίζουμε το Σόι. Καλοί ηθοποιοί, καλοί συνάδελφοι… Χωρίς πρόβα, τώρα θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα με τη Ρένια, μου έδινε το πιάτο κι εγώ γύριζα και το έπιανα στην κουζίνα, αυτό είναι χημεία. Για αυτο και είπαμε όλοι απερίφραστα το “ναι”», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.«Καμία αλλαγή δεν θα δείτε, θα μας δείτε 6 χρόνια μετά, το πώς μεγάλωσε η οικογένεια, τι κάνουν, που πήγαν αυτοί οι άνθρωποι. Ας πούμε οι εγγονές μου η μία πέρασε πανεπιστήμιο και η άλλη έχει γκόμενο και λέει ψέματα, όλα αυτά που συμβαίνουν στις οικογένειες», αποκάλυψε στη συνέχεια ο ηθοποιός.«Ο Χαμπέας δεν έχει βγει ακόμα σε σύνταξη. Έχει δώσει τα χασάπικα στον γαμπρό του, Μιχάλη και τον γιο του, έχουν γίνει vegeterian, πέφτουν έξω… Θα γίνει χαμός. Αυτός ασχολείται με τη δουλειά του. Με τη Χαρούλα είναι πολύ αγαπημένοι», τόνισε.«Εδώ είμαστε στο σπίτι του Σάββα και της Λυδίας στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να γίνει διευθυντής ο Σάββας, αλλά τελικά δεν θα γίνει ποτέ και γίνονται διάφορα ευτράπελα», αποκάλυψε στο τέλος ο Γιώργος Γιαννόπουλος.Πηγή: tvnea.com