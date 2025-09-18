Το Happy Traveller κλείνει 10 χρόνια παρουσίας στον αέρα του ΣΚΑΪ και… ταξιδεύει ολοταχώς για τα 11 από την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 16.30.

Καλοκαίρι του 2015: ο Ευτύχης Μπλέτσας με το Happy Traveller βγαίνει για πρώτη φορά στην οθόνη της τηλεόρασης και οι τηλεθεατές του ΣΚΑΪ τον ακολουθούν στο πρώτο του μαγευτικό ταξίδι. Πέρασαν 10 χρόνια, η ομάδα της εκπομπής μεγάλωσε, οι προορισμοί αυξήθηκαν και οι ταξιδιώτες μας έβαλαν στη βαλίτσα τους εντυπωσιακές εικόνες, συγκλονιστικές δραστηριότητες και απίστευτες εμπειρίες ζωής.

Μετά από 10 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική τηλεόραση και 400 επεισόδια σε πάνω από 110 χώρες του πλανήτη, η ομάδα του Happy Traveller ...συνεχίζει! Στο τιμόνι του Happy Traveller, ο ταξιδιώτης της καρδιάς μας Ευτύχης Μπλέτσας. Μαζί με την Ηλέκτρα Αστέρη οργώνουν τη Γη και μαζί τους πηγαίνουμε σε μέρη ανεπανάληπτα. Η πιο πολυταξιδεμένη οικογένεια της Ελλάδας, παίρνει την πιο σημαντική αποσκευή της -την καλή της διάθεση- και ξεκινά τη συναρπαστική 11η σεζόν της εκπομπής.

Νέα επεισόδια, νέοι προορισμοί, νέες εμπειρίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ταξιδεύουν σε ακόμη περισσότερες χώρες, σε ακόμη περισσότερα νησιά, σε ακόμη περισσότερες πόλεις και βουνά, σε ακόμη περισσότερες επικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Μία σεζόν που θα φέρει τους χαρούμενους ταξιδιώτες ακόμα πιο κοντά στο στόχο τους: να μας ταξιδέψουν σε κάθε άκρη της γης

Μαζί τους θα πάμε παντού! Ετοιμάστε βαλίτσες και φύγαμε, με πρώτη στάση της φετινής σεζόν το διάσημο Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία.

Στο πρώτο μέρος του ταξιδιού, τη Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 16.30, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα φτάνουν μέχρι την πιο διάσημη παραλία του κόσμου, την Κοπακαμπάνα (Copacabana) και την απολαμβάνουν μέρα αλλά και νύχτα. Επισκέπτονται το εμβληματικό Μαρακανά (Maracanã), το στάδιο – σύμβολο του ποδοσφαίρου. Ανεβαίνουν με τελεφερίκ στο Sugarloaf, τον φημισμένο λόφο Ζαχαρόψωμο και θαυμάζουν την απίστευτη θέα. Έπειτα με το πρώτο φως της μέρας, φτάνουν στο ψηλότερο σημείο της πόλης για να αντικρίσουν από κοντά το εμβληματικό άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή, ένα από τα νέα 7 θαύματα του κόσμου.

#happytraveller: ταξιδιωτική εκπομπή από αληθινούς ταξιδιώτες!

Πρεμιέρα 11ης σεζόν, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου στις 16.30

Κάθε Κυριακή στον ΣΚΑΪ







Πηγή: tvnea.com