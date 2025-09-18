2025-09-18 19:24:48
Στο Πρωινό έγινε κουβέντα γύρω από τις δηλώσεις της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και τον Κώστα Τσουρό, με τον Γιώργο Λιάγκα να φέρνει στο τραπέζι και μια προσωπική του εμπειρία.

Αφορμή στάθηκε η παραδοχή της Ευρυδίκης ότι δεν επικοινώνησε με τον πρώην συνεργάτη της για να του ευχηθεί στη νέα του επαγγελματική πορεία στον ΣΚΑΪ. Το γεγονός αυτό σχολιάστηκε έντονα, με τον Πάνο Κατσαρίδη να το χαρακτηρίζει «μη σωστό», ενώ ο Γιώργος Λιάγκας πήρε τον λόγο και μοιράστηκε δικό του περιστατικό, δίνοντας τη δική του διάσταση στο ζήτημα.

«Κάποιοι που ήταν πέρσι εδώ με μεγάλη αγάπη μου έστειλαν καλή επιτυχία και κάποιοι δεν μου μιλάνε. Μην ακούτε τις παραφιλολογίες, δεν υπήρξε τίποτα με κανέναν από αυτούς που έφυγαν! Απλά αλλάζουν οι εκπομπές, δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμάς έναν άνθρωπο».

