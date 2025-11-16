2025-11-16 09:13:55
Με αφορμή το Διεθνές Έτος Κβαντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης πραγματοποίησαν την τιμητική εκδήλωση Στέφανος Τραχανάς: Ο μαθητής και ο δάσκαλος Μιλήσαν οι: Γιάννης Ηλιόπουλος, Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας (CNRS), μέλος του εργαστηρίου Θεωρητικής Φυσικής στην École Normale Supérieure (Παρίσι), καθώς και μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Γαλλίας.

Στέφανος Τραχανάς, Πανεπιστημιακός δάσκαλος, συγγραφέας και Διευθυντής του Κέντρου Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μathesis. Χαιρετισμοί: Matthieu Abgrall, Ακόλουθος Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας, Αναπληρωτής Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ, Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Γιώργος Μάγδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Αστροφυσικης στο Πολυτεχνείο της Δανίας και το Niels Bohr Institute στο Πανεπιστημιο της Κοπεγχαγης, Αναπληρωτής Διευθυντής και συνιδρυτής του κέντρου αστροφυσικής Cosmic DAWN Center


Διονυσία Δασκάλου, Διευθύντρια των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης του ΙΤΕ Ακολούθησε η απονομή του Βραβείου Δημιουργικής Διδασκαλίας «Εύρηκα, Εύρηκα!».

 Χαιρετισμός: Βασιλική Παυλίδου, Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Πρόεδρος της επιτροπής του βραβείου 

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε ο Ηλίας Μαγκλίνης, δημοσιογράφος και συγγραφέας.

 Με την υποστήριξη της «Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος» και της ΠΑΝΕΚΦΕ.
