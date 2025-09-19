2025-09-19 13:54:30
Ένα τρένο απομάκρυνσης φύλλων με το όνομα Ctrl Alt Deleaf (Φυλλοβόλο) θα αντιμετωπίσει τα φύλλα στις γραμμές, τα οποία προκαλούν σημαντικές διαταραχές στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες το φθινόπωρο.railwaymagazine.co.ukΗ Network Rail δήλωσε ότι το τρένο είναι μέρος του στόλου της από «leaf-busters» που εκτοξεύουν φυλλώδη σάπια φύλλα από τις ράγες.Η εντολή Ctrl Alt Deleaf – ένα λογοπαίγνιο με την sidirodromikanea
