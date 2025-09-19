2025-09-19 14:09:49
Γλώσσα: Κάνουμε την εργασία 2, στη σελίδα 37 του Τ.Ε., αφού διαβάσουμε πρώτα το κείμενο της σελίδας 36 (ανατρέχουμε και στην προηγούμενη ανάρτηση).
Μαθηματικά: Με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης, λύνουμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που δόθηκε στην τάξη.
Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό" και έπειτα συμπληρώνουμε τον πίνακα της εργασίας 5, στη σελίδα 7 του Τ.Ε. (επισκεπτόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση).
Σχολική ζωή: Για την ερχόμενη Δευτέρα, 22/9, θα ισχύσει το ίδιο πρόγραμμα με αυτό της προηγούμενης Δευτέρας, δηλαδή:
Γλώσσα
Γλώσσα
Μουσική
Μαθηματικά
Γερμανικά
Κοιν. & Πολ. Αγωγή
