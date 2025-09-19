Γλώσσα: Κάνουμε την εργασία 2, στη σελίδα 37 του Τ.Ε., αφού διαβάσουμε πρώτα το κείμενο της σελίδας 36 (ανατρέχουμε και στην προηγούμενη ανάρτηση).Μαθηματικά: Με τη συμβολή της σχετικής ανάρτησης, λύνουμε τις ασκήσεις της φωτοτυπίας που δόθηκε στην τάξη.Ιστορία: Διαβάζουμε πολύ καλά τα υπογραμμισμένα του κεφαλαίου "Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στον Διαφωτισμό" και έπειτα συμπληρώνουμε τον πίνακα της εργασίας 5, στη σελίδα 7 του Τ.Ε. (επισκεπτόμαστε και την αντίστοιχη ανάρτηση).Σχολική ζωή: Για την ερχόμενη Δευτέρα, 22/9, θα ισχύσει το ίδιο πρόγραμμα με αυτό της προηγούμενης Δευτέρας, δηλαδή:ΓλώσσαΓλώσσαΜουσικήΜαθηματικάΓερμανικάΚοιν. & Πολ. Αγωγή

