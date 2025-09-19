Συνεχίζεται η μάχη της τηλεθέασης στο prime time, με τις σειρές και τα ριάλιτι να δίνουν το δικό τους στίγμα.

Στον ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» κατέγραψε 7,1%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Ηλέκτρα» σημείωσε 5,8%, ενώ το «Το Παιδί» έφτασε στο 4,9% και το «Απαραίτητο Φως» περιορίστηκε στο 3,3%.

Στον ALPHA, οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών εξακολουθούν να αποδίδουν. Το «Το Σόι Σου» κατέγραψε 11,1% στο πρώτο επεισόδιο, ανεβαίνοντας στο 14,7% στο δεύτερο. Αντίστοιχα, το «Είσαι το ταίρι μου» κινήθηκε στο 11,1% και στο 14,1%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει τις νοσταλγικές επιλογές.

Την κορυφή της βραδιάς κατέκτησε το Star με τη «Φόνισσα», που έφτασε το εντυπωσιακό 15,1%, παίρνοντας ξεκάθαρα την πρώτη θέση στη ζώνη prime time.

