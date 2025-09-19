2025-09-19 11:43:57
Φωτογραφία για Τηλεθέαση Prime Time – Πρώτη η “Φόνισσα” του Star

Συνεχίζεται η μάχη της τηλεθέασης στο prime time, με τις σειρές και τα ριάλιτι να δίνουν το δικό τους στίγμα.

Στον ΣΚΑΪ, το «Έξαθλον» κατέγραψε 7,1%, παραμένοντας σε μονοψήφια ποσοστά. Στην ΕΡΤ1, η σειρά «Ηλέκτρα» σημείωσε 5,8%, ενώ το «Το Παιδί» έφτασε στο 4,9% και το «Απαραίτητο Φως» περιορίστηκε στο 3,3%.

Στον ALPHA, οι επαναλήψεις αγαπημένων σειρών εξακολουθούν να αποδίδουν. Το «Το Σόι Σου» κατέγραψε 11,1% στο πρώτο επεισόδιο, ανεβαίνοντας στο 14,7% στο δεύτερο. Αντίστοιχα, το «Είσαι το ταίρι μου» κινήθηκε στο 11,1% και στο 14,1%, δείχνοντας ότι το κοινό εξακολουθεί να στηρίζει τις νοσταλγικές επιλογές.

Την κορυφή της βραδιάς κατέκτησε το Star με τη «Φόνισσα», που έφτασε το εντυπωσιακό 15,1%, παίρνοντας ξεκάθαρα την πρώτη θέση στη ζώνη prime time.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Περρής για Στεφανίδου: «Περίμενα να τη δω, αλλά νόμιζα είχε χαλάσει η εικόνα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Περρής για Στεφανίδου: «Περίμενα να τη δω, αλλά νόμιζα είχε χαλάσει η εικόνα»
Μαρία Αντωνά: «Η συνεργασία μου με τον ANT1 αφορούσε το...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαρία Αντωνά: «Η συνεργασία μου με τον ANT1 αφορούσε το...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
Τρέιλερ πολλά, τηλεθέαση λίγη: το στοίχημα της ΕΡΤ1 που δεν βγήκε
Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star θα στοιχειώσουν… Τα Φαντάσματα!
Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, τα Κυριακάτικα βράδια μας στο Star θα στοιχειώσουν… Τα Φαντάσματα!
Το Greece’s Next Top Model επιστρέφει στο Star - Διάβασε τα πάντα για το ανανεωμένο ριάλιτι
Το Greece’s Next Top Model επιστρέφει στο Star - Διάβασε τα πάντα για το ανανεωμένο ριάλιτι
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν
Σκληρή μάχη στην prime time ζώνη: Οι επαναλήψεις κυριάρχησαν
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
«Σφαγή» στην prime time ζώνη με τις πρεμιέρες των καναλιών - Tι έκανε η Φάρμα και οι σειρές στην ΕΡΤ1;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αποχώρηση βόμβα απο ΤΟ Πρωινό... Τι συμβαίνει;
Αποχώρηση βόμβα απο ΤΟ Πρωινό... Τι συμβαίνει;
Ζήνα Κουτσελίνη: “Με τον Πέτρο δεν υπάρχει ζήτημα – Η Τατιάνα χρειάζεται χρόνο και στήριξη”
Ζήνα Κουτσελίνη: “Με τον Πέτρο δεν υπάρχει ζήτημα – Η Τατιάνα χρειάζεται χρόνο και στήριξη”
Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Καραμανλή σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη
Βουλή: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για την υπόθεση Καραμανλή σχετικά με την τραγωδία στα Τέμπη
Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»
Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι:Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00
Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι:Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στις 21:00