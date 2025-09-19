Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής "Breakfast@Star" και τη δημοσιογράφο Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου.Αρχικά η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην επικείμενη τηλεοπτική της συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο."Είμαστε στην αρχή, στην πολύ αρχή, για την καινούργια εκπομπή. Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος είναι ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, άνθρωπος και θα γίνει και φίλος. Έχω εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική του πληρότητα και στον λόγο και στη μόρφωση του. Τον σέβομαι πολύ, με σέβεται πολύ και νομίζω ότι έχουμε μια χημεία που την είχαμε δει και οι δύο όταν είχαμε υπάρξει σε τραπέζι πάλι μαζί.Είναι κάτι που το ήθελα πολύ και το είχα αποφασίσει, ότι δηλαδή θέλω να επιστρέψω στα γνώριμα λημέρια μου. Σε αυτά που ξέρω να κάνω καλά και στις λεγόμενες εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Οπότε πάω με πολύ καλή διάθεση" είπε αρχικά η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.Σε ερώτηση για την περσινή της συνεργασία με την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, "Super Κατερίνα", η δημοσιογράφος τόνισε: "Δεν μετάνιωσα καθόλου για την περσινή μου επιλογή. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που το διάβασα, το έκλεισα, το τοποθέτησα στη βιβλιοθήκη και μέσα στο καλοκαίρι διάβασα κι άλλα βιβλία. Τώρα θα διαβάσω κι άλλα βιβλία".Σχετικά με το αν θα παρακολουθεί την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε: "Τώρα θα αλλάξουν τα ωράριά μας, πάω prime time. Θα είμαι πολύ βραδινή. Θα πρέπει να ξυπνάω λίγο πιο αργά. Σίγουρα από δημοσιογραφική περιέργεια θα πρέπει να τους δω όλους τους συναδέλφους και να τους ευχηθώ όλους από το σπίτι να έχουν μια καλή σεζόν".Πηγή: tvnea.com