





Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League από την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου και κάθε Πέμπτη επιστρέφουν για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1. Και φέτος, ο ΑΝΤ1 θα έχει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση.

Συνολικά 19 αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1, κάνοντας πρεμιέρα με την αναμέτρηση ανάμεσα στην Γιούνγκ Μπόις και τον Παναθηναϊκό που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 22:00.

Στις περιγραφές θα είναι ο Μανώλης Σφακάκης και ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σπίκερ, που προστίθεται από φέτος στην ομάδα περιγραφών αγώνων του ΑΝΤ1. Μαζί τους θα βρίσκονται, επίσης, ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, καθώς και ένα μεγάλο δημοσιογραφικό επιτελείο, που θα καλύπτει τις ανάγκες μεταδόσεων και εκπομπών.

Και η φετινή ποδοσφαιρική σεζόν των μεταδόσεων του ΑΝΤ1 θα περιλαμβάνει την παρουσία τριών ελληνικών ομάδων στις δύο διοργανώσεις. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστούν στην απαιτητική League Phase του UEFA Europa League, ενώ η ΑΕΚ στοχεύει σε μία μεγάλη πορεία στο UEFA Conference League.

Οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας έχουν τις ικανότητες να πρωταγωνιστήσουν και να φτάσουν ακόμα και στους τελικούς, που θα φιλοξενηθούν στην Κωνσταντινούπολη (20/5) και στη Λειψία (27/5), και θα μεταδοθούν ζωντανά από τον ΑΝΤ1.

Κάθε Πέμπτη, η αγωνιστική δράση του UEFA Europa League και UEFA Conference League θα συμπληρώνεται με την πλούσια εκπομπή «The Football Show», που θα μεταφέρει το «ζέσταμα» πριν την έναρξη των αγώνων, αλλά και τον απόηχο από όλα τα παιχνίδια των ελληνικών και ευρωπαϊκών ομάδων. Η εκπομπή θα προβάλλει όλα τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις της ημέρας από τις δύο διοργανώσεις και τα υπόλοιπα γήπεδα της Ευρώπης, και θα φιλοξενεί συνεντεύξεις από τα παιχνίδια των ελληνικών συλλόγων σε ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό show. Θα υπάρχουν ζωντανές συνδέσεις με τα γήπεδα, συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, πλούσιο ρεπορτάζ και ποδοσφαιρικές αναλύσεις με εκλεκτούς καλεσμένους. Η δημοσιογραφική ομάδα του ΑΝΤ1 θα μας ξεναγεί σε όλες τις ποδοσφαιρικές γωνιές της Ευρώπης για ένα υπερθέαμα με δεκάδες γκολ από τα συνολικά 36 παιχνίδια, που θα περιλαμβάνονται σε κάθε αγωνιστική των δύο διοργανώσεων.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα είναι η Αριάνα Παπαγιάννη, ο Γρηγόρης Ατρείδης και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης. Μαζί τους θα είναι και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με τα μοναδικά επιτεύγματα, ο οποίος έχει περάσει από όλες τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα κάθε αγωνιστικής. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος πρόσφατα αποφάσισε να «κρεμάσει τα παπούτσια» του, εκτός από τα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, έχει ένα πολύ υψηλού επιπέδου βιογραφικό από την επιτυχημένη συμμετοχή του στα ιταλικά γήπεδα και τη Serie A, αλλά και από τις διεθνείς παραστάσεις του με την Εθνική Ελλάδας με αποκορύφωμα την παρουσία του στο Μουντιάλ του 2014.

Στο antenna.gr θα προβάλλεται, επίσης, ταυτόχρονα ο ποδοσφαιρικός αγώνας που θα μεταδίδεται στον ΑΝΤ1, ενώ στο antenna.gr/football θα περιλαμβάνεται και ξεχωριστή ενότητα για το UEFA Europa League και UEFA Conference League με επιπλέον αποκλειστικά θέματα που δεν θα έχουν προβληθεί στην τηλεόραση, highlights από όλες τις αναμετρήσεις των δύο διοργανώσεων, δηλώσεις, αποσπάσματα από τα social media, αρθρογραφία, podcast, vlog και φυσικά όλες τις ειδήσεις και το ρεπορτάζ από τις μάχες των ελληνικών ομάδων για την πρόκριση.

Στο ΑΝΤ1+ κάθε Πέμπτη, θα είναι διαθέσιμοι live για όλες τις συσκευές όλοι οι αγώνες και οι εκπομπές του UEFA Europa League και UEFA Conference League μέσα από τα 10 κανάλια Cosmote TV Sports.







Πηγή: tvnea.com