2026-01-02 13:38:33
Φωτογραφία για Κάτι Ψήνεται σε όλη την Ελλάδα - Επιστέφει στον ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής



Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ANT1 και ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, αναζητώντας τους πιο δημιουργικούς οικοδεσπότες και τις πιο γευστικές… παρέες. Η αγαπημένη εκπομπή μαγειρικής και φιλοξενίας επανέρχεται με νέο κύκλο επεισοδίων, κρατώντας τον κεντρικό της πυρήνα: κάθε παίκτης ανοίγει το σπίτι του, ετοιμάζει μενού, υποδέχεται τους συμπαίκτες του και βαθμολογείται από αυτούς.

Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα αναδεικνύεται ένας νικητής, ο οποίος θα κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ, κάνοντας τον ανταγωνισμό πιο έντονο αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού ακόμη μεγαλύτερο. Γευστικές δημιουργίες, απρόοπτα στο τραπέζι και αυθεντικές αντιδράσεις υπόσχονται να δώσουν ξανά τον γνώριμο χαρακτήρα της εκπομπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει και όσοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του «Κάτι Ψήνεται», να δείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν το έπαθλο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.









Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΡΤ: Ανακοίνωση για δολιοφθορά...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ: Ανακοίνωση για δολιοφθορά...
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Alpha: Πρώτος για όλο το 2025 - Στο σύνολο ημέρας και στο Prime Time
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
«Το “MCP Warrior” ετοιμάζεται για ελεύθερη μετάδοση στον ΑΝΤ1...
«Το “MCP Warrior” ετοιμάζεται για ελεύθερη μετάδοση στον ΑΝΤ1...
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
«Σούπερ Ήρωες»: Δείτε τα πρώτα τρέιλερ της νέας σειράς του ΑΝΤ1
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
Σταμάτης Μαλέλης: Θα έβαζα άντρα δίπλα στον Παναγιώτη Στάθη... - Καλό θα ήταν να το ξαναδούν στον ΑΝΤ1...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η χιονισμένη Λήμνος από δορυφόρο
Η χιονισμένη Λήμνος από δορυφόρο
Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά
Ευχετήριο μήνυμα του Προέδρου Π.Φ.Σ., κ. Απόστολου Βαλτά για τη νέα χρονιά
Χρίστος Δήμας: Οι προτεραιότητες των εργων που αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
Χρίστος Δήμας: Οι προτεραιότητες των εργων που αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ANDROID ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΤΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, O ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ, O ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ.