





Το «Κάτι Ψήνεται» επιστρέφει στον ANT1 και ετοιμάζεται να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, αναζητώντας τους πιο δημιουργικούς οικοδεσπότες και τις πιο γευστικές… παρέες. Η αγαπημένη εκπομπή μαγειρικής και φιλοξενίας επανέρχεται με νέο κύκλο επεισοδίων, κρατώντας τον κεντρικό της πυρήνα: κάθε παίκτης ανοίγει το σπίτι του, ετοιμάζει μενού, υποδέχεται τους συμπαίκτες του και βαθμολογείται από αυτούς.

Στο τέλος κάθε εβδομάδας θα αναδεικνύεται ένας νικητής, ο οποίος θα κερδίζει το χρηματικό έπαθλο των 2.500 ευρώ, κάνοντας τον ανταγωνισμό πιο έντονο αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού ακόμη μεγαλύτερο. Γευστικές δημιουργίες, απρόοπτα στο τραπέζι και αυθεντικές αντιδράσεις υπόσχονται να δώσουν ξανά τον γνώριμο χαρακτήρα της εκπομπής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει και όσοι θέλουν να ζήσουν την εμπειρία του «Κάτι Ψήνεται», να δείξουν τις μαγειρικές τους ικανότητες και να διεκδικήσουν το έπαθλο, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή.













Πηγή: tvnea.com