Με εντυπωσιακή διαφορά ξεχώρισε το πρωινό ενημερωτικό του Mega, καθώς η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κατέγραψε χθες ποσοστό 24,6%, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 19%, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά μονοψήφια. Συγκεκριμένα, το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 7%, το «Ώρα Ελλάδος» στο Open στο 7,2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε σημαντική πτώση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, μένοντας στο 4,7%. Στην ίδια κατηγορία χαμηλών επιδόσεων και το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 4,2%.

Η εικόνα της χθεσινής μέρας δείχνει ότι το Mega έχει παγιώσει τη θέση του ως απόλυτος κυρίαρχος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.



Πηγή: tvnea.com
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
«Κρίμα να δέχεται κακόβουλα σχόλια» – Ο Ζήσης υπερασπίζεται τον Αργυρό για την απουσία του από τη γιορτή της Εθνικής
Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1: «Για μένα φέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή, πρεμιέρα»
Σκληρή μάχη για την πρωτιά ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά - Με μονοψήφια το Πρωινό
Τηλεθέαση Prime Time – Πρώτη η “Φόνισσα” του Star
Πρωτιά για το «Live News» – Χαμηλά ποσοστά για τον ΣΚΑΪ, δυνατά ποσοστά το «Στούντιο 4»
Δυνατά ποσοστά για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού - Χαμηλά ποσοστά για τον ανταγωνισμό...
Βασίλης Πολύζος :Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS 2025 πέρασε πλέον στην ιστορία
AMD: ΤΡΕΙΣ X3D ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ 1.000 FPS ΣΕ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΠΑΙΝΙΔΙΑ
Η Ευρώπη Αποκαλύπτει τη Μακρύτερη Σιδηροδρομική Σήραγγα στον Κόσμο.
Συντάξεις: Ποιοι γλιτώνουν την Εισφορά Αλληλεγγύης το 2026 [αναλυτικοί πίνακες]
Το Milano Centrale είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο που διαθέτει νεοκλασικά και αρ ντεκό στυλ.
