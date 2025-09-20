Με εντυπωσιακή διαφορά ξεχώρισε το πρωινό ενημερωτικό του Mega, καθώς η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κατέγραψε χθες ποσοστό 24,6%, κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha με 19%, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά μονοψήφια. Συγκεκριμένα, το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ περιορίστηκε στο 7%, το «Ώρα Ελλάδος» στο Open στο 7,2%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε σημαντική πτώση σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα, μένοντας στο 4,7%. Στην ίδια κατηγορία χαμηλών επιδόσεων και το «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 με 4,2%.

Η εικόνα της χθεσινής μέρας δείχνει ότι το Mega έχει παγιώσει τη θέση του ως απόλυτος κυρίαρχος της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση ασφαλείας.

Πηγή: tvnea.com