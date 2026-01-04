2026-01-04 12:46:25
Φωτογραφία για «Κάτι ψήνεται»: Έρχεται στον ΑΝΤ1 και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα!



Στα κάρβουνα, στην κατσαρόλα, στον φούρνο, «Κάτι ψήνεται» παντού!

Ετοίμασε μενού, στρώσε τραπέζι και ερχόμαστε όπου μας καλέσεις.

Ψήνεσαι για να ανοίξεις το σπίτι σου, να δείξεις τι σημαίνει φιλοξενία, αλλά και … μαγεία στη μαγειρική;

Το αγαπημένο τηλεοπτικό show μαγειρικής, που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας, βγαίνει στον δρόμο και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με παρουσία σε 50 χώρες παγκοσμίως, το «Κάτι ψήνεται» έρχεται στον ΑΝΤ1 για να συναντήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους με φαντασία και αγάπη για το καλό φαγητό.

Κάθε εβδομάδα, πέντε μοναδικοί οικοδεσπότες ανοίγουν το σπίτι και την κουζίνα τους, υποδέχονται τους καλεσμένους τους και βάζουν τα δυνατά τους για να εντυπωσιάσουν. Με μεράκι, δημιουργικότητα και… προσωπικό στυλ, κάνουν τη δική τους γαστρονομική πρόταση, διεκδικώντας τον τίτλο του καλύτερου οικοδεσπότη της εβδομάδας.

Οι καλεσμένοι δοκιμάζουν, κρίνουν και βαθμολογούν, και εκείνος που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, κερδίζει 2.500 ευρώ.

Γιατί το «Κάτι ψήνεται» δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι μαγειρικής. Είναι άνθρωποι, ιστορίες, γεύσεις και σπίτια που ανοίγουν από τη μία άκρη της Ελλάδας μέχρι την άλλη.

Σε όποια πόλη της Ελλάδας κι αν βρίσκεσαι, αν είσαι έτοιμος να ζήσεις αυτή τη μοναδική εμπειρία από την κουζίνα σου, βάλε… ποδιά και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο https://antenna.gr/katipsinetai 



Πηγή: tvnea.com
Κάτι Ψήνεται σε όλη την Ελλάδα - Επιστέφει στον ΑΝΤ1 και ξεκίνησαν οι δηλώσεις συμμετοχής
Ρουκ Ζουκ με ρεβεγιόν στον ΑΝΤ1
«Το “MCP Warrior” ετοιμάζεται για ελεύθερη μετάδοση στον ΑΝΤ1...
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
Με αυτό το πρόγραμμα θα κάνει αλλαγή χρονιάς ο ΑΝΤ1
Ζω Καλά: Τα κιλά μετά τα Χριστούγεννα...
«Sing for Greece» | Εθνικός Τελικός Eurovision 2026: Σήμερα αποκαλύπτονται οι 28 υποψήφιοι
«Η μεγάλη χίμαιρα»: Η τηλεοπτική πρεμιέρα κάνει σήμερα στις 22:00
Ο «Καποδίστριας» περνά από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση – Σε ποιο κανάλι θα προβληθείς
Ιστορική κοινή εκδήλωση κοπή πίτας από δύο σωματεία συνταξιούχων σιδηροδρομικών στη Θεσσαλονίκη.
