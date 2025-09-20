Η «μάχη» της πρωινής ζώνης συνεχίζεται με έντονο ανταγωνισμό και μικρές διαφορές ανάμεσα στις δύο κορυφαίες εκπομπές. Σύμφωνα με τα μη καθαρά ποσοστά τηλεθέασης της Παρασκευής, η Κατερίνα Καινούργιου στον Alpha διατήρησε την πρώτη θέση με το Super Κατερίνα, καταγράφοντας 13,3%. Σε απόσταση… αναπνοής, η Φαίη Σκορδά με το Buongiorno στον MEGA σημείωσε 13,1%, αποδεικνύοντας ότι το κοινό παρακολουθεί στενά τη «μονομαχία» των δύο παρουσιαστριών.

Στην τρίτη θέση, το Πρωινό του ΑΝΤ1 συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, καθώς περιορίστηκε και πάλι σε μονοψήφια ποσοστά, καταγράφοντας 7,0%. Ακολούθησε το Breakfast@Star με 6,8%, ενώ το Πρωίαν σε Είδον της ΕΡΤ1 σημείωσε 5,8%. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε και η εκπομπή Αταίριαστοι στον ΣΚΑΪ με 5,6%, ενώ πιο χαμηλά βρέθηκε το Παντού στο Open με 3,9%.

Το τοπίο δείχνει πως η μάχη για την κορυφή ανάμεσα σε Καινούργιου και Σκορδά θα συνεχιστεί με αμείωτο ενδιαφέρον, ενώ οι υπόλοιπες εκπομπές αναζητούν τρόπους να κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας της τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com