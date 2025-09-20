2025-09-20 09:20:40
Φωτογραφία για «Κρίμα να δέχεται κακόβουλα σχόλια» – Ο Ζήσης υπερασπίζεται τον Αργυρό για την απουσία του από τη γιορτή της Εθνικής



Ο Νίκος Ζήσης, general manager της Εθνικής μπάσκετ, τοποθετήθηκε για τα σχόλια που δέχτηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σχετικά με την απουσία του από τη γιορτή της ομάδας μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025. Ο Ζήσης ξεκαθάρισε ότι ο γνωστός τραγουδιστής όχι μόνο δεν αρνήθηκε να τραγουδήσει για την «επίσημη αγαπημένη», αλλά αντίθετα έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά της αφιλοκερδώς. Ωστόσο, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό δεν ήταν εφικτό, και έτσι η ομάδα κατέληξε να διασκεδάσει με τον Θοδωρή Φέρρη.



Οι δηλώσεις του Νίκου Ζήση:

«Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια της συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες της ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.



Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης - ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.



Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».



Πηγή: tvnea.com
