Το αγαπημένο μουσικό τηλεπαιχνίδι Don’t Forget the Lyrics επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με την εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου στο τιμόνι. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να θυμηθούν τους στίχους αγαπημένων τραγουδιών και να διεκδικήσουν μεγάλα έπαθλα, ενώ η αγωνία και οι ανατροπές θα είναι συνεχείς.

Το τρέιλερ  βγήκε στον αέρα και μας δίνει μια πρώτη γεύση από τη δυναμική επιστροφή της εκπομπής. 

Ετοιμαστείτε για βραδιές γεμάτες μουσική, διασκέδαση και μνήμες που θα σας κάνουν να τραγουδήσετε μαζί με τους διαγωνιζόμενους. Στο Don’t Forget the Lyrics, η φωνή δεν αρκεί – η μνήμη κάνει τη διαφορά! Μπορείς να θυμηθείς τους στίχους και να διεκδικήσεις το μεγάλο έπαθλο; 

Όλα αυτά απο την Κυριακή 12/10 στις 20:00 στον ΑΝΤ1.

Πάρτε μια γεύση:

