2025-09-22 13:29:55
Φωτογραφία για Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς : Η Σερβία επικεντρώνεται στις υποδομές για την ένταξή της στους Ευρασιατικούς διαδρόμους
Η Σερβία αναπτύσσει ενεργά τις υποδομές μεταφορών της, κατασκευάζοντας αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρόμους για να ενισχύσει το δυναμικό διαμετακόμισης της χώρας και να διευκολύνει τη ροή αγαθών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικού και Εξωτερικού Εμπορίου της Σερβίας, Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς , στο πρώτο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων του Αζερμπαϊτζάν (AIIF 25), σύμφωνα με το sidirodromikanea
