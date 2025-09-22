2025-09-22 13:29:55

Η Σερβία αναπτύσσει ενεργά τις υποδομές μεταφορών της, κατασκευάζοντας αυτοκινητόδρομους και σιδηροδρόμους για να ενισχύσει το δυναμικό διαμετακόμισης της χώρας και να διευκολύνει τη ροή αγαθών μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικού και Εξωτερικού Εμπορίου της Σερβίας, Γιάγκοντα Λαζάρεβιτς , στο πρώτο Διεθνές Φόρουμ Επενδύσεων του Αζερμπαϊτζάν (AIIF 25), σύμφωνα με το sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ