2025-09-22 17:03:52
Φωτογραφία για Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...



Από αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 προχωρά σε αναδιάρθρωση του πρωινού του προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση των ποσοστών τηλεθέασης που παραλαμβάνει το «Καλημέρα Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, η σειρά «Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια», που μέχρι σήμερα προβαλλόταν στις 05:00 το πρωί, αποχωρεί από αυτή τη ζώνη και τη θέση της παίρνει η επιτυχημένη κωμική σειρά «Πάτερ Ημών».

Με την αλλαγή αυτή, το κανάλι ευελπιστεί να “ζεστάνει” περισσότερο το κοινό της πολύ πρωινής ζώνης και να προσφέρει ένα δυνατότερο lead-in στην ενημερωτική εκπομπή του, που φαίνεται ότι δυσκολεύεται... Με ξεχνάμε άλλωστε ότι ο ΣΚΑΪ και το OPEN βγαίνουν στον αέρα νωρίτερα αλλά και το MEGA  περίπου  20' πριν τις 6 πμ.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών του σωματείου Εργαζομένων Hellenic train
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών του σωματείου Εργαζομένων Hellenic train
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
Σταματίνα Τσιμτσιλή για Τσουρό: Χρειάζεται μια πίστωση χρόνου μια ομάδα να κάνει τις αλλαγές της
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
ΑΝΤ1: Η πρωτοποριακή στρατηγική που αναδιαμορφώνει τη συνεργασία με τις εταιρείες παραγωγής...
«Extreme Makeover home edition»: Μπαίνει σε γυρίσματα για τον ΑΝΤ1
«Extreme Makeover home edition»: Μπαίνει σε γυρίσματα για τον ΑΝΤ1
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Don’t forget the lyrics: Ποια μέρα και ώρα θα παίζει του νέο show-τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027
Άρειος Πάγος για Π. Ρούτσι: Δεν έχουμε το δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών
Άρειος Πάγος για Π. Ρούτσι: Δεν έχουμε το δικαίωμα παρέμβασης για εκταφή νεκρών
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για τη νέα του εκπομπή - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για τη νέα του εκπομπή - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα»
Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης – Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα»
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας
Δευτέρα, 22/9/2025: Εργασίες ημέρας