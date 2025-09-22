





Από αύριο, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο ΑΝΤ1 προχωρά σε αναδιάρθρωση του πρωινού του προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση των ποσοστών τηλεθέασης που παραλαμβάνει το «Καλημέρα Ελλάδα».

Συγκεκριμένα, η σειρά «Κάτι Χωρισμένα Παλικάρια», που μέχρι σήμερα προβαλλόταν στις 05:00 το πρωί, αποχωρεί από αυτή τη ζώνη και τη θέση της παίρνει η επιτυχημένη κωμική σειρά «Πάτερ Ημών».

Με την αλλαγή αυτή, το κανάλι ευελπιστεί να “ζεστάνει” περισσότερο το κοινό της πολύ πρωινής ζώνης και να προσφέρει ένα δυνατότερο lead-in στην ενημερωτική εκπομπή του, που φαίνεται ότι δυσκολεύεται... Με ξεχνάμε άλλωστε ότι ο ΣΚΑΪ και το OPEN βγαίνουν στον αέρα νωρίτερα αλλά και το MEGA περίπου 20' πριν τις 6 πμ.

Πηγή: tvnea.com