Φωτογραφία για myEFKA: Κυκλοφόρησε εφαρμογή για Android και iPhone



Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τη διάθεση της επίσημης εφαρμογής του για κινητά (iOS και Android), με στόχο να διευκολύνει τους ασφαλισμένους στην καθημερινή τους επαφή με τον Φορέα. Η εφαρμογή συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία του ασφαλιστικού προφίλ του χρήστη σε μία οθόνη, παρέχοντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες.

Κύρια χαρακτηριστικά

Προβολή εισφορών: Δυνατότητα να βλέπετε αναλυτικά τις καταβληθείσες εισφορές σας.

Ενημέρωση για αιτήσεις: Άμεση εικόνα για την πορεία αιτήσεων και αιτημάτων που έχετε υποβάλει.

Υποβολή αιτήσεων: Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιδόματα και άλλες παροχές.

Παρακολούθηση οφειλών: Εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τρεχουσών υποχρεώσεων.

Συντάξεις στο κινητό: Πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.

Δυνατότητα έκδοσης και αποθήκευσης ασφαλιστικής ενημερότητας απευθείας από την εφαρμογή.



Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη παραμένουν ασφαλή. Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Android όσο και στο iPhone

Θυμίζουμε ότι υπάρχει αντίστοιχο Dashboard και σε ιστοσελίδα από υπολογιστή σε αυτό το λινκ.



