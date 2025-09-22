2025-09-22 20:31:13
Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τη διάθεση της επίσημης εφαρμογής του για κινητά (iOS και Android), με στόχο να διευκολύνει τους ασφαλισμένους στην καθημερινή τους επαφή με τον Φορέα. Η εφαρμογή συγκεντρώνει όλα τα βασικά στοιχεία του ασφαλιστικού προφίλ του χρήστη σε μία οθόνη, παρέχοντας άμεση και εύκολη πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες.Κύρια χαρακτηριστικά
Προβολή εισφορών: Δυνατότητα να βλέπετε αναλυτικά τις καταβληθείσες εισφορές σας.
Ενημέρωση για αιτήσεις: Άμεση εικόνα για την πορεία αιτήσεων και αιτημάτων που έχετε υποβάλει.
Υποβολή αιτήσεων: Απλοποιημένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για επιδόματα και άλλες παροχές.
Παρακολούθηση οφειλών: Εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και τρεχουσών υποχρεώσεων.
Συντάξεις στο κινητό: Πρόσβαση στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων.
Δυνατότητα έκδοσης και αποθήκευσης ασφαλιστικής ενημερότητας απευθείας από την εφαρμογή.
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη παραμένουν ασφαλή. Η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν.Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη τόσο στο Android όσο και στο iPhone
Θυμίζουμε ότι υπάρχει αντίστοιχο Dashboard και σε ιστοσελίδα από υπολογιστή σε αυτό το λινκ.
