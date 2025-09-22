2025-09-22 20:59:15
Φωτογραφία για Τα ζυμωμένα τρόφιμα προστατεύουν τον εγκέφαλο από το άγχος και τη μακροχρόνια γνωστική έκπτωση.
Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη εστιάζεται στην σχέση του εγκεφάλου μας με το έντερο.

Μεταξύ άλλων έχει αποκαλυφτεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου, με τα ζυμωμένα τρόφιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σύνδεσης.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν κάθε τύπος ζυμωμένου τροφίμου, από την γιαούρη και το κεφίρ έως το kimchi, το λάχανο τουρσί και το miso, βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου από το άγχος και τη μακροχρόνια γνωστική έκπτωση.

Το μυστικό βρίσκεται στα προβιοτικά, τα ευεργετικά βακτήρια που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.

Αυτά τα μικρόβια ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο επικοινωνεί άμεσα με τον εγκέφαλο μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Ένα ισορροπημένο μικροβίωμα μειώνει τη φλεγμονή,

ρυθμίζει τις ορμόνες του στρες και υποστηρίζει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη.

Μαζί, αυτά τα αποτελέσματα προστατεύουν την ψυχική μας υγεία και οξύνουν τις γνωστικές μας λειτουργίες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/ta-zymomena-trofima-prostateyoyn-ton-egkefalo-apo-to-agchos-kai-ti-makrochronia-gnostiki-ekptosi/

https://fdc.nal.usda.gov/food-details/171946/nutrients
botanologia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Κίνα λανσάρει το πολυτελές τουριστικό τρένο YINLV, συνδυάζοντας νέα άνεση, αναψυχή και σύγχρονη τεχνολογία για μοναδικά σιδηροδρομικά ταξίδια
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Κίνα λανσάρει το πολυτελές τουριστικό τρένο YINLV, συνδυάζοντας νέα άνεση, αναψυχή και σύγχρονη τεχνολογία για μοναδικά σιδηροδρομικά ταξίδια
myEFKA: Κυκλοφόρησε εφαρμογή για Android και iPhone
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
myEFKA: Κυκλοφόρησε εφαρμογή για Android και iPhone
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χάπι που θεραπεύει τον εγκέφαλο θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη νευροεπιστήμη
Χάπι που θεραπεύει τον εγκέφαλο θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στη νευροεπιστήμη
Darwin Monkey: TO SUPER PC ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Darwin Monkey: TO SUPER PC ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
Η τροφή μας, το φάρμακό μας – τρόφιμα/ιάματα που σώζουν τη ζωή μας – 1ον
Η τροφή μας, το φάρμακό μας – τρόφιμα/ιάματα που σώζουν τη ζωή μας – 1ον
Πώς η ευγνωμοσύνη αλλάζει τον εγκέφαλό μας, βελτιώνει την ψυχική μας υγεία και μας χαρίζει αφθονία!
Πώς η ευγνωμοσύνη αλλάζει τον εγκέφαλό μας, βελτιώνει την ψυχική μας υγεία και μας χαρίζει αφθονία!
Eurostat: ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
Eurostat: ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
Επεισόδια στον σιδηροδρομικό σταθμό Centrale του Μιλάνου
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών του σωματείου Εργαζομένων Hellenic train
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών του σωματείου Εργαζομένων Hellenic train
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
Αλλαγές από αύριο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 που επηρεάζει το Καλημέρα Ελλάδα...
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
«Παιχνίδια Εκδίκησης» : Κάθε πότε θα παίζει η δραματική σειρά του ΑΝΤ1; - Πότε θα κάνει πρεμιέρα;
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027
Ο σιδηρόδρομος Τίρανα-Δυρράχιο-Ρίνας θα ξεκινήσει να λειτουργεί με ηλεκτρικά τρένα το 2027