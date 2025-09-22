2025-09-22 20:59:15

Τα τελευταία χρόνια η επιστήμη εστιάζεται στην σχέση του εγκεφάλου μας με το έντερο.



Μεταξύ άλλων έχει αποκαλυφτεί μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ του εντέρου και του εγκεφάλου, με τα ζυμωμένα τρόφιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σύνδεσης.



Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι σχεδόν κάθε τύπος ζυμωμένου τροφίμου, από την γιαούρη και το κεφίρ έως το kimchi, το λάχανο τουρσί και το miso, βοηθούν στην προστασία του εγκεφάλου από το άγχος και τη μακροχρόνια γνωστική έκπτωση.



Το μυστικό βρίσκεται στα προβιοτικά, τα ευεργετικά βακτήρια που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης.



Αυτά τα μικρόβια ενισχύουν το μικροβίωμα του εντέρου, το οποίο επικοινωνεί άμεσα με τον εγκέφαλο μέσω του άξονα εντέρου-εγκεφάλου.



Ένα ισορροπημένο μικροβίωμα μειώνει τη φλεγμονή,



ρυθμίζει τις ορμόνες του στρες και υποστηρίζει την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη.



Μαζί, αυτά τα αποτελέσματα προστατεύουν την ψυχική μας υγεία και οξύνουν τις γνωστικές μας λειτουργίες



