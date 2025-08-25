Η Microsoft ετοιμάζει νέο πακέτο δυνατοτήτων για το Windows 11 (έκδοση 24H2), με στόχο γενική διάθεση τον Σεπτέμβριο. Το νέο περιεχόμενο δοκιμάζεται ήδη στο κανάλι Release Preview ως build 26100.5061 (KB5064081). Στις καθολικές βελτιώσεις που θα λάβουν όλοι οι χρήστες περιλαμβάνονται πιο πλούσια αποτελέσματα στην Αναζήτηση με προβολή εικόνων σε πλέγμα, ενημέρωση όταν η ευρετηρίαση αρχείων δεν έχει ολοκληρωθεί, παραμετροποιήσιμα widgets στην οθόνη κλειδώματος και ανασχεδιασμένο περιβάλλον ταυτοποίησης του Windows Hello. Παράλληλα, επιστρέφει η εμφάνιση δευτερολέπτων στο ρολόι της γραμμής εργασιών, εκσυγχρονίζονται τα αναδυόμενα παράθυρα αδειών και ο Task Manager παρουσιάζει πλέον ομοιόμορφα τις μετρήσεις CPU σε όλες τις καρτέλες.

Σε υπολογιστές τύπου Copilot+ ενεργοποιούνται νέες εμπειρίες τεχνητής νοημοσύνης: το Recall αποκτά αρχική σελίδα με πρόσφατα στιγμιότυπα και ροές εργασίας, το Click To Do προσθέτει σύντομο οδηγό εκμάθησης, ενώ ο Εξερευνητής Αρχείων αποκτά AI Actions στο μενού δεξιού κλικ για εικόνες και έγγραφα

. Επιπλέον, ο «AI agent» στην εφαρμογή Ρυθμίσεις επεκτείνεται πέρα από συστήματα Snapdragon και σε Copilot+ υπολογιστές με Intel/AMD. Η προεπισκόπηση Αυγούστου για την 24H2 (KB5063878) είχε ήδη ανοίξει τον δρόμο με νέες AI ενέργειες και βελτιώσεις σε Recall και Click To Do, δείχνοντας την κατεύθυνση του rollout πριν το Patch Tuesday του Σεπτεμβρίου.

Η αναβάθμιση θα διανεμηθεί σταδιακά και με απομακρυσμένη ενεργοποίηση λειτουργιών, επομένως δεν θα εμφανιστούν όλα τα νέα στοιχεία ταυτόχρονα σε όλους τους υπολογιστές. Συχνά, οι δυνατότητες περιλαμβάνονται αρχικά ανενεργές μέσα σε αθροιστικά πακέτα και ενεργοποιούνται μεταγενέστερα, ενώ η πλήρης ονομασία της έκδοσης (π.χ. «September 2025 Security Update») εμφανίζεται την ημέρα του Patch Tuesday. Αυτό το μοντέλο συνεχούς διάθεσης έχει καθιερωθεί από την 24H2, με πολλές αλλαγές να ξεκλειδώνουν μέσω μικρού πακέτου ενεργοποίησης (enablement package, eKB).

Πέρα από το άμεσο πακέτο, η Microsoft έχει επιβεβαιώσει το Windows 11 έκδοση 25H2 για το β’ εξάμηνο του 2025. Θα μοιράζεται τον ίδιο κλάδο συντήρησης με την 24H2, άρα η μετάβαση από 24H2 σε 25H2 θα γίνεται ως ελαφριά αναβάθμιση μέσω enablement package, χωρίς πλήρη εγκατάσταση νέας εικόνας. Η 25H2 είναι διαθέσιμη σε Windows Insiders από τις 27 Ιουνίου, με έμφαση στη συνέχεια του κύκλου υποστήριξης (36 μήνες για Enterprise/Education, 24 μήνες για Pro) και στην απλούστερη εξυπηρέτηση του ίδιου servicing branch. Ανεξάρτητα ρεπορτάζ τοποθετούν τη γενική διάθεση προς τα τέλη Οκτωβρίου ή τον Νοέμβριο, με πιθανή χρονική σύμπτωση νέων λειτουργιών με τη σήμανση 25H2.

Συνολικά, το φθινοπωρινό πακέτο συνδυάζει πρακτικές βελτιώσεις για όλους με στοχευμένες AI δυνατότητες για Copilot+ PCs, ακολουθώντας το μοντέλο σταδιακής ενεργοποίησης που η Microsoft εφαρμόζει στο Windows 11. Για τους περισσότερους χρήστες σημαίνει ορατές αλλαγές στην καθημερινή χρήση (Αναζήτηση, οθόνη κλειδώματος, ρυθμίσεις), ενώ για όσους διαθέτουν συμβατό Copilot+ υλικό συνεπάγεται πιο άμεσες ενέργειες μέσα από τον Εξερευνητή και πιο χρήσιμο Recall.

