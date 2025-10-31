Μάχη σώμα με σώμα έδωσαν χθες οι απογευματινές εκπομπές, με τα τηλεπαιχνίδια να κρατούν σταθερά τα ηνία της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό.

Στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκαν ο «Τροχός της Τύχης» (Star) και το «The Chase» (Mega), τα οποία ισοβάθμησαν με 13,8%.

Ακολούθησε στην τρίτη θέση το «Live News» (Mega) με 13,1%, ενώ στην τέταρτη θέση συναντάμε το «Cash or Trash» (Star) και το «Deal» (Alpha), που σημείωσαν και τα δύο 12,1%.

Στην έκτη θέση βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (Alpha) με 11%, ενώ το «Ρουκ Ζουκ» (Ant1) ακολούθησε με 10%.

Η ελληνική ταινία του ΣΚΑΪ κατέγραψε 9,2%, ενώ το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον Σκαϊ σημείωσε 8,3%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν οι εκπομπές «Στούντιο 4» (ERT1) με 6,8%, «Κουβέντες» (Open) με 4,4%, και «Το Έχουμε» (Open) με 4,1%.

Πηγή: tvnea.com