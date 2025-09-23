2025-09-23 21:27:30

Έκρηξη εκτροχιάζει επιβατικό τρένο στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν (Φωτογραφία: X/@AdityaRajKaul)Τουλάχιστον έξι βαγόνια του Jaffar Express εκτροχιάστηκαν μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις γραμμές του τρένου στην περιοχή Dasht του Mastung στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν. Ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί στο σημείο. Αρκετά βίντεο έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν sidirodromikanea

