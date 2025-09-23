2025-09-23 21:27:30
Φωτογραφία για Έκρηξη στο Jaffar Express: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου από έκρηξη στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Δείτε βίντεο)
Έκρηξη εκτροχιάζει επιβατικό τρένο στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν (Φωτογραφία: X/@AdityaRajKaul)Τουλάχιστον έξι βαγόνια του Jaffar Express εκτροχιάστηκαν  μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στις γραμμές του τρένου στην περιοχή Dasht του Mastung στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν. Ομάδες διάσωσης έχουν αποσταλεί στο σημείο. Αρκετά βίντεο έχουν εμφανιστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν sidirodromikanea
