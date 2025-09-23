Τι αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ποιες τακτικές χρησιμοποιούν οι πολέμιοί τους.Τα εμβόλια είναι ένα από τα πιο ισχυρά και σωτήρια εργαλεία της Ιατρικής, αλλά παρά το γεγονός ότι σώζουν πάνω από 5 ζωές το λεπτό, κινδυνεύουν από την παραπληροφόρηση, αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).Όπως αναφέρει σε δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα, τα τελευταία 50 χρόνια τα εμβόλια έχουν σώσει πάνω από 150 εκατομμύρια ζωές.Ειδικότερα:Πάνω από 18 εκατομμύρια άνθρωποι που θα ήταν παράλυτοι λόγω πολιομυελίτιδας, μπορούν σήμερα να βαδίζουνΠάνω από 90 εκατομμύρια παιδιά που θα είχαν πεθάνει από ιλαρά, βρίσκονται εν ζωήΠάνω από 1 εκατομμύριο θάνατοι από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας έχουν ήδη αποτραπείΔεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι γλίτωσαν από τα φρικτά συμπτώματα και τις μόνιμες αναπηρίες που προκαλούν σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Στα νοσήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται μηνιγγίτιδα, πνευμονία, κοκκύτης, συγγενής ερυθρά, διάρροια από ροταϊό, διφθερίτιδα, τέτανος, ηπατίτιδα Β κ.λπ.«Τα εμβόλια υπήρξαν επί μακρόν ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία της δημόσιας υγείας. Είναι αναμφιβόλως η πιο αποδοτική παρέμβαση δημοσίας υγείας του διαθέτουμε. Σώζουν πάνω από 5 ζωές κάθε λεπτό. Προστατεύουν από σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες. Μειώνουν τον φόρτο των συστημάτων υγείας. Προστατεύουν τις οικογένειες από την ολίσθηση στην ακραία φτώχεια (λόγω ιατρικών εξόδων). Συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη», γράφει η παιδολοιμωξιολόγος και επιδημιολόγος Dr. Kate O’Brien, διευθύντρια του Τμήματος Ανοσοποίησης, Εμβολίων & Βιολογικών Προϊόντων του ΠΟΥ, η οποία έχει διατελέσει καθηγήτρια Διεθνούς Υγείας & Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζωνς Χόπκινς.Δυστυχώς όμως, η παραπληροφόρηση για τα εμβόλια υπονομεύει δεκαετίες προόδου, προσθέτει.Ορατές ήδη οι συνέπειεςΗ Dr. O’Brien επισημαίνει ότι δυστυχώς η εκούσια και η ακούσια παραπληροφόρηση διασπείρονται ταχύτερα από την αλήθεια. Οι συνέπειές τους είναι ήδη ορατές. Σε πολλές χώρες μειώνονται ανησυχητικά τα ποσοστά εμβολιασμού για νοσήματα, όπως η ιλαρά, που κόντευαν να εξαλειφθούν από τον πλανήτη.Δεν είναι τυχαίο ότι αυξάνονται ασταμάτητα κρούσματα και θάνατοι ακόμα και σε εύπορες χώρες, όπως ΗΠΑ, Βρετανία, Καναδάς.Πέρυσι, «14,5 εκατομμύρια βρέφη σε όλο τον κόσμο έχασαν την ευκαιρία να λάβουν έστω και μία δόση του εμβολίου για την ιλαρά, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του ΠΟΥ και της Unicef», τονίζει η ειδικός. «Αυτά είναι τα επονομαζόμενα «παιδιά μηδενικής δόσης». Πολλά από αυτά ζουν σε εύθραυστα περιβάλλοντα, όπου η πρόσβαση στην περίθαλψη είναι περιορισμένη και η παραπληροφόρηση συνιστά πρόσθετη απειλή».Η Dr. O’Brien υπογραμμίζει ακόμα πως «οι επιπτώσεις της παραπληροφόρησης για τα εμβόλια είναι αληθινές και τραγικές. Υπήρξαν αρκετές πρόσφατες περιπτώσεις κατά τις οποίες υγιή παιδιά πέθαναν από τον υψηλής μεταδοτικότητας ιό της ιλαράς ή από τις όψιμες επιπλοκές του που μπορεί να εμφανιστούν πολλά χρόνια μετά την αρχική λοίμωξη».Χρησιμοποιούν γνωστές τακτικέςΗ ειδικός επισημαίνει ακόμα ότι για να διασπείρουν την παραπληροφόρηση για τα εμβόλια, οι πολέμιοί τους χρησιμοποιούν γνωστές και δοκιμασμένες τακτικές:Προωθούν θεωρίες συνωμοσίας που παρουσιάζουν κυβερνήσεις, επιστήμονες ή/και φαρμακευτικές εταιρείες ως διεφθαρμένεςΈχουν ως εκπρόσωπο άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι επιστήμονας ή έχει εμπειρία. Το άτομο αυτό δυσφημεί την αληθινή επιστήμηΠαραθέτουν προσεκτικά επιλεγμένες μελέτες, οι οποίες αγνοούν τη συντριπτική πλειονότητα των επιστημονικών δεδομένωνΠαρερμηνεύουν τα στοιχεία ασφαλείας και θέτουν ανέφικτους στόχους, όπως να είναι τα εμβόλια 100% αποτελεσματικά και απόλυτα ασφαλή (σ.σ. δεν υπάρχει τίποτα στην Ιατρική που να είναι 100% αποτελεσματικό και ασφαλές, ακόμα και το πολύ νερό μπορεί να έχει παρενέργειες)Παραποιούν τα στοιχεία ή κάνουν λανθασμένες αναλογίες, ώστε να προκαλέσουν συναισθηματικές αντιδράσεις αντί να βοηθούν τον κόσμο να κατανοήσει τι ισχύει στ’ αλήθειαΤο χειρότερο είναι πως όταν ο απλός άνθρωπος εκτεθεί στα παραποιημένα στοιχεία, μπορεί να εξακολουθήσει να τα πιστεύει ακόμα κι αν του παρουσιασθούν τα αληθινά.«Είναι ζήτημα επιρροής και όχι άγνοιας. Η παραπληροφόρηση διασπείρεται ολοένα συχνότερα από την κορυφή, από εξέχοντες ανθρώπους με επιρροή, οι οποίοι προωθούν μύθους (για τα εμβόλια) οι οποίοι έχουν καταρριφθεί», επισημαίνει δεικτικά η Dr. O’Brien.Χαρακτηριστικό παράδειγμα, συνεχίζει, είναι ότι το τριπλούν εμβόλιο ιλαράς-παρωτίτιδας-ερυθράς (MMR) προκαλεί αυτισμό. «Η ψευδοεπιστήμη, η εσφαλμένη λογική και τα επιλεκτικά «επιστημονικά» στοιχεία, μετατρέπονται σε όπλα που στόχο έχουν να προκαλέσουν σύγχυση και αμφιβολία στους καλοπροαίρετους γονείς», καταλήγει.Πηγή: iatropedia.gr