Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε θέση σχετικά με την αποχώρηση του Ποσειδώνα Γιαννόπουλου από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.Η παρουσιάστρια του Alpha εξέφρασε την άποψή της πως ο πραγματικός λόγος για τη διακοπή της συνεργασίας δύσκολα μπορεί να είναι το πρωινό ξύπνημα, όπως ανέφερε ο ίδιος ο ραδιοφωνικός παραγωγός όταν ανακοίνωσε την παραίτησή του στον αέρα.«Ο Ποσειδώνας -να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα- κι εγώ δεν μπορώ να πιστέψω -να το πω χύμα, με σεβασμό το λέω και προς τον Γιώργο και προς τον Ποσειδώνα- ότι οι λόγοι ήταν ότι δεν μπορεί να ξυπνήσει. Ίσως κάτι άλλο είχαν συμφωνήσει και κάτι άλλο έγινε», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.«Τους τιμάει που βγήκαν και είπαν και οι δύο το ίδιο, γιατί δεν “αδειάζεις” ποτέ έναν άνθρωπο που σου δίνει μια ευκαιρία», υπογράμμισε η παρουσιάστρια κλείνοντας το θέμα.Πάντως την ίδια μέρα πέταξε το καρφί στον Λιάγκα μια ακόμα φορά αφου σχολίασε τον Σπύρο Μπιμπίλα κι αυτά που έγραψε για την ακύρωση της εμφάνισής του στην πρεμιέρα του “Πρωινού”.«Βρε Κατερίνα μου, μην μπαίνεις σε αυτό το τρυπάκι, γιατί είναι πραγματικά παγίδα. Το να σχολιάζεις διαρκώς τι συμβαίνει σε άλλες εκπομπές ή να αφήνεις αιχμές για τους λόγους που δηλώνουν οι συνάδελφοί σου στις επαγγελματικές τους αποφάσεις, στο τέλος περισσότερο σε εκθέτει παρά σε ωφελεί. Δεν χρειάζεται να μπαίνεις σε ξένες ιστορίες ούτε να δείχνεις ότι "ξέρεις καλύτερα".Έχεις ήδη τη δική σου εκπομπή, με τη δική της δυναμική και το δικό της κοινό. Αν αφιερώσεις όλη σου την ενέργεια εκεί, θα κερδίσεις πολύ περισσότερα. Ο κόσμος σε παρακολουθεί για εσένα, για την προσωπικότητά σου και για το στυλ σου, όχι για να ακούει σχόλια για το τι κάνει ή δεν κάνει ο Λιάγκας, ο Γιαννόπουλος ή οποιοσδήποτε άλλος.Μην δίνεις λοιπόν τροφή σε συζητήσεις που δεν σε αφορούν άμεσα. Επένδυσε στο δικό σου προϊόν, δείξε εμπιστοσύνη στην ομάδα σου και απόδειξε ότι μπορείς να ξεχωρίσεις χωρίς να χρειάζεται να μπλέκεσαι με τα παρασκήνια των άλλων. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη δύναμή σου».Πηγή: tvnea.com