





Η επιρροή ισχυρών επιχειρηματιών διαμορφώνει τις ισορροπίες στα ελληνικά τηλεοπτικά δίκτυα, με τον Alpha να ελέγχεται από τον Νίκο Σταθόπουλο μέσω της United Media, ενώ στο Star καταγράφεται η έμμεση παρουσία του Σέρβου επιχειρηματία Ντράγκαν Σόλακ, ανταγωνιστή του Σταθόπουλου. Την πολιτική κατεύθυνση και στα δύο κανάλια καθορίζει κυρίως ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, που στηρίζει ανοιχτά τον Νίκο Δένδια, χωρίς να επιτίθεται ευθέως στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη· τον πιο κριτικό ρόλο έχουν αναλάβει το In.gr και το Mega, όπως υπογραμμίζει το typologies.gr.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία στον χώρο του ποδοσφαίρου και της συνδρομητικής τηλεόρασης. Ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης και ο Ντράγκαν Σόλακ συνέπραξαν μέσω της εταιρείας Percapita του Ομίλου Audiomax για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των ομάδων της Super League (εκτός Παναθηναϊκού) και της Super League 2, ενισχύοντας τη θέση της Nova στην αγορά.

Όπως αναφέρει το typologies.gr, η Νέα Τηλεόραση ΑΕ έχει την εξής μετοχική σύνθεση:

Visbia Media Productions: 51,36%

Paxana Holdings Limited: 43,82%

Feiden Holdings Limited: 4,55%

Thelon Trading Limited: 0,08%

Blue Dime Holdings: 0,13%

Hogrid Holdings Limited: 0,05%







Η Visbia ανήκει κατά 50% στην Paxana Holdings Limited (100% ιδιοκτησίας Βαρδιάνας Βαρδινογιάννη) και κατά 50% στη Novaglope Ventures Ltd (100% της Mirjana Solak). Η Νέα Τηλεόραση ελέγχει επίσης το 50% της Green Pixel (με το υπόλοιπο να ανήκει στον Alpha), κατέχει το 19,08% της Digea και το 16,53% του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Δικαιωμάτων – Τηλεοπτικά Δικαιώματα.

Πηγή: tvnea.com