2025-09-23 18:28:46

Οι συνέπειες μιας ρωσικής πυραυλικής επιδρομής στον σταθμό τρένων υψηλής ταχύτητας Intercity+ στο Κίεβο. 28 Αυγούστου 2025.Τους τελευταίους μήνες, ο ρωσικός στρατός έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί μια νέα στρατηγική για να εμποδίσει τις δυτικές αποστολές όπλων στην Ουκρανία: επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σιδηροδρομικές υποδομές. meduza.ioΣύμφωνα με εκπρόσωπο των Ουκρανικών sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ