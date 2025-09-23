2025-09-23 21:36:19
Φωτογραφία για Ο ιστορικός σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci της Κωνσταντινούπολης μεταμορφώνεται σε ένα ζωντανό πολιτιστικό κέντρο
Το 2026 , ο σιδηροδρομικός σταθμός Sirkeci στην Κωνσταντινούπολη πρόκειται να υποστεί μια σημαντική μεταμόρφωση, αναδιαμορφώνοντας τη θέση του στο πολιτιστικό και συγκοινωνιακό τοπίο της πόλης. travelandtourworld.comΑρχικά εγκαινιασμένος το 1890 ως ο τελικός προορισμός του διάσημου Orient Express , ο σταθμός θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κρίσιμος συγκοινωνιακός κόμβος . Ωστόσο, θα εξελιχθεί sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Έκρηξη στο Jaffar Express: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου από έκρηξη στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Δείτε βίντεο)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έκρηξη στο Jaffar Express: Εκτροχιασμός επιβατικού τρένου από έκρηξη στο Μπαλουχιστάν του Πακιστάν, σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης (Δείτε βίντεο)
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κι ο ΑΝΤ1 απαντά με διπλό επεισόδιο «Grand Hotel» έναντι του «Άγιου Έρωτα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Αναστάσιος Ζαμάνης
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Έφυγε από τη ζωή ο σιδηροδρομικός Παναγιώτης Ζιάμος
Πρώτος σταθμός η ΕΡΤ1. Μερίδιο τηλεθέασης έως και 60,9% στον αγώνα μπάσκετ Ελλάδας – Ισραήλ
Πρώτος σταθμός η ΕΡΤ1. Μερίδιο τηλεθέασης έως και 60,9% στον αγώνα μπάσκετ Ελλάδας – Ισραήλ
Οργή για την τύχη του θρυλικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Οργή για την τύχη του θρυλικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Ανησυχία για την τύχη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
Ανησυχία για την τύχη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού της Κωνσταντινούπολης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η αποχώρηση Γιαννόπουλου, o Μπιμπίλας, ο Λιάγκας και η “παγίδα” για την Κατερίνα Καινούργιου...
Η αποχώρηση Γιαννόπουλου, o Μπιμπίλας, ο Λιάγκας και η “παγίδα” για την Κατερίνα Καινούργιου...
Η Ρωσία βομβαρδίζει σιδηροδρομικές γραμμές για να εμποδίσει τα δυτικά όπλα να φτάσουν στην Ουκρανία
Η Ρωσία βομβαρδίζει σιδηροδρομικές γραμμές για να εμποδίσει τα δυτικά όπλα να φτάσουν στην Ουκρανία
Το αίτημαα εκταφής νεκρών, το νομικό πλαίσιο και η εντολή του εισαγγελέα
Το αίτημαα εκταφής νεκρών, το νομικό πλαίσιο και η εντολή του εισαγγελέα
Καταπέλτης ο ΠΟΥ για τα εμβόλια: Σώζουν 5 ζωές το λεπτό, αλλά απειλούνται από την παραπληροφόρηση
Καταπέλτης ο ΠΟΥ για τα εμβόλια: Σώζουν 5 ζωές το λεπτό, αλλά απειλούνται από την παραπληροφόρηση
Και ο ΕΟΦ «διαψεύδει» τον Τραμπ για την παρακεταμόλη
Και ο ΕΟΦ «διαψεύδει» τον Τραμπ για την παρακεταμόλη