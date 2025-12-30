2025-12-30 11:51:21
Φωτογραφία για Η Χέντι Λαμάρ και η συμβολή της στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών
Η Χέντι Λαμάρ (1914–2000) ήταν Αυστροεβραϊκής καταγωγής ηθοποιός, ερευνήτρια και εφευρέτρια, με καθοριστική συμβολή στην εξέλιξη των ασύρματων επικοινωνιών. Σε συνεργασία με τον συνθέτη και ερευνητή Τζορτζ Άνθεϊλ, ανέπτυξαν το λεγόμενο Secret Communication System (Σύστημα Κρυφής Επικοινωνίας). Η πρώιμη αυτή συσκευή αναπήδησης συχνοτήτων αξιοποιούσε έναν κύλινδρο αυτόματου πιάνου, ο οποίος επέτρεπε την εναλλαγή του σήματος μεταξύ διαφορετικών συχνοτήτων, με απώτερο σκοπό την απόκρυψη των τηλεκατευθυνόμενων τορπιλών από τα εχθρικά ραντάρ και την μείωση της πιθανότητας παρεμβολών. Η ιδέα της Λαμάρ για την εναλλαγή των συχνοτήτων που υπήρξε η βάση για τη μοντέρνα τεχνολογία της διασποράς φάσματος, βρίσκεται σήμερα στη βάση εφαρμογών όπως το Wi-Fi, το Bluetooth και τα συστήματα GPS.

Η συμβολή της Λαμάρ αναγνωρίστηκε δεκαετίες αργότερα, καθιερώνοντάς την ως πρωτοπόρα μορφή της επιστημονικής και τεχνολογικής καινοτομίας. Παράλληλα με την ερευνητική της δραστηριότητα, δραστηριοποιήθηκε και στον κινηματογράφο ως ηθοποιός. Το έργο της αναδεικνύει ότι η επιστημονική σκέψη και η εφευρετικότητα μπορούν να αναπτυχθούν πέρα από θεσμικά πλαίσια και στερεότυπα, αποτελώντας διαχρονική πηγή έμπνευσης για τη συμμετοχή των γυναικών στην έρευνα και την τεχνολογία.

