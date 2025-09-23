2025-09-23 21:36:24

Ο συνήγορος της Ειρήνης Μουρτζούκου, κ. Αλεξανδρής, απηύθυνε ανακοίνωση προς τον δημοσιογράφο Πέτρο Κουσουλό, κάνοντας αναφορά και στο ΕΣΡ, με αφορμή ηχητικό αρχείο που συνδέεται με την υπόθεση του μικρού Παναγιώτη. Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Αποκαλύψεις» υποστήριξε πως διαθέτει καταγραφή μέσα από τις φυλακές, η οποία έγινε με γνώση και συναίνεση της Μουρτζούκου και αφορά τον θάνατο του παιδιού. Όπως ο ίδιος σημείωσε, το υλικό αυτό είναι πλήρως νόμιμο, ενώ η μητέρα από την Αμαλιάδα επιθυμεί να δοθεί στη δημοσιότητα ώστε να εκφράσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.



Ωστόσο, λίγο πριν από τη μετάδοσή του, ο Κουσουλός έλαβε την ανακοίνωση του κ. Αλεξανδρή, στην οποία τονίζεται πως, αν το ηχητικό παρουσιαστεί δημοσίως, θα ακολουθήσουν μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και προσφυγή στο ΕΣΡ.



«Ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Τον σέβομαι τον κ. Αλεξανδρή, έχει αναλάβει μια δύσκολη αποστολή. Επειδή έχουμε μια ανακοίνωση που είναι προσβλητική και εμμέσως απειλητική, το υλικό έχει καταγραφεί με νόμιμο τρόπο και με τη συναίνεση της Ειρήνης Μουρτζούκου.



Θα δείτε ότι το επιβεβαιώνουν πρόσωπα που συνομίλησε η ίδια. Η ίδια ζήτησε στο τρίτο πρόσωπο να μεταφέρει το υλικό στα ΜΜΕ. Είστε ελεύθερος να κινηθείτε όπως επιθυμείτε. Ο ΑΝΤ1 γνωρίζει τα πάντα. Αν θέλετε να καταφύγετε στο ΕΣΡ, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα» είπε ο Πέτρος Κουσουλός κλείνοντας.



Πηγή: tvnea.com



