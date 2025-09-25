Η εκπομπή «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη επιστρέφει στο ΕΡΤnews, με νέο κύκλο επεισοδίων και κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 23:00.Στο πρώτο επεισόδιο, με τίτλο «Οι αστοί ενός κάποτε», η χρονογράφος Ρέα Βιτάλη εστιάζει στην αστική τάξη του 19ου αιώνα, η οποία με την προσφορά της και την ενεργή παρουσία της, δημιούργησε τη βάση του σύγχρονου ελληνικού κράτους.Έτσι, επισκέφτηκε τρεις εμβληματικούς συλλόγους-ομίλους του 19ου αιώνα που δρουν και ενεργούν μέχρι σήμερα: τον Φιλολογικό Σύλλογο «Ο Παρνασσός», με έτος ιδρύσεως 1865, την Αθηναϊκή Λέσχη που ιδρύθηκε το 1875 και τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών με έτος ίδρυσης το 1895.Οι «αστοί ενός κάποτε» ήταν άνθρωποι που ήρθαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό, όχι για να κερδίσουν επενδύοντας σε εργοστάσια και επιχειρήσεις, αλλά για να προσφέρουν τις περιουσίες τους για πολιτιστικούς σκοπούς, δημιουργώντας κοιτίδες γνώσης, αθλητισμού και πνευματικής καλλιέργειας, όπως χαρακτηριστικά λέει στη Ρέα Βιτάλη, ο ιστορικός και καθηγητής Ιστορίας, Αλέξανδρος Κιτροέφ.Τα τέσσερα ανήλικα τότε αγόρια της οικογένειας Λάμπρου, ήταν αυτά που «παρέσυραν» τους γονείς τους και προσέφεραν για δεύτερη φορά όλη τους την περιουσία, ώστε να δημιουργηθεί ο Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Παρνασσός», που φέτος γιορτάζει τα 160 χρόνια από την ίδρυσή του.Και ήταν αυτοί που ενέσκηψαν πάνω στα ταλαιπωρημένα παιδιά του ρολογιού στην πλατεία Μοναστηρακίου, που αλήτευαν, έκλεβαν και ήταν ο εύκολος στόχος παντός είδους εκμετάλλευσης. Τους έδωσαν άσυλο και δημιούργησαν τη Νυχτερινή Σχολή, ώστε να έχουν μία στέγη και να μορφωθούν στοιχειωδώς.Ξεναγοί μας στον πολιτισμό και στην ιστορία του συλλόγου, ο πρόεδρος και καθηγητής πανεπιστημίου Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος και ο νομικός και γενικός γραμματέας του «Παρνασσού» Γεράσιμος Φωκάς.Η Ρέα Βιτάλη επισκέφτηκε -πρώτη φορά με τηλεοπτική κάμερα- την Αθηναϊκή Λέσχη, στην οδό Πανεπιστημίου, ένα κλειστό club αστών, με έτος ίδρυσης το 1875, με σκοπό να δημιουργηθεί ένας χώρος ως καθαρά κοινωνική δραστηριότητα και ψυχαγωγία, για όλους τους ανθρώπους της αστικής τάξης του 19ου αιώνα.Μας μιλούν και μας ξεναγούν στις συνήθειες, στο πρωτόκολλο, αλλά και στα ιστορικά κειμήλια της κλειστής λέσχης, ο πρόεδρος Κυριάκος Ι. Κουκουλομμάτης, σμήναρχος ε.α. καθώς και το νεότερο μέλος της, Αλκιβιάδης Στεφανής, στρατηγός ε.α. – αρχηγός Γ.Ε.Σ (2017-2019) και νυν πολιτικός διοικητής Αγίου Όρους.«Η αστική τάξη της εποχής, είναι η ανερχόμενη τάξη, που ήρθε για να δημιουργήσει», δηλώνει στη Ρέα Βιτάλη ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του «Συλλόγου των Αθηναίων» Ελευθέριος Σκιαδάς και μας ξεναγεί στην ιστορία του Ομίλου Αντισφαίρισης Αθηνών.Η σύστασή του ομίλου δημιούργησε πάταγο και σούσουρο, διότι η εμφάνιση των περίεργα ενδεδυμένων αντρών και γυναικών, που κρατούσαν ξύλινο αντικείμενο στο χέρι, στα τέλη του 19ου αιώνα, ήταν πρωτόγνωρη για την αθηναϊκή κοινωνία που αριθμούσε μερικές χιλιάδες κατοίκους, κύρια βοσκούς και αγρότες.Πηγή: tvnea.com