2025-09-25 15:32:28
Φωτογραφία για «Καλύτερα Αργά» : Η εκπομπή του ACTION 24 με την Αθηναΐδα Νέγκα έρχεται - Πότε κάνει πρεμιέρα;



Επειδή και φέτος κάποια πράγματα λέγονται «Καλύτερα Αργά», η εκπομπή ανατρεπτικών συνεντεύξεων επιστρέφει στο διαχρονικό της ραντεβού αυτή την Τρίτη 30/09 αποκλειστικά μέσα από την συχνότητα του ACTION 24.

Από Τρίτη έως Παρασκευή τα μεσάνυχτα, η μοναδική Αθηναΐδα Νέγκα μας υποδέχεται στο στούντιο του «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ», φιλοξενώντας πρόσωπα με χαρακτήρα και άποψη σε ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων σε θέματα επικαιρότητας και της ζωής μέσα από μια πιο εναλλακτική σκοπιά, με δημιουργική ασάφεια και χιούμορ, επίτηδες και «κατά λάθος»!

Το «Καλύτερα Αργά» φέτος δεν… αργεί! Συντονιστείτε την Τρίτη τα μεσάνυχτα στο ACTION 24 για να απολαύσετε τον πρώτο καλεσμένο- έκπληξη!

Μπορείτε να δείτε το τρέιλερ εδώ: 





Συντονιστείτε στο ACTION 24 για να απολαύσετε αποκλειστικά τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις!





Πηγή: tvnea.com
VIDEO
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Extreme Makeover: Home Edition» – Το μεγαλύτερο σόου ανακατασκευής σπιτιών έρχεται στην Ελλάδα - Δείτε το πρώτο teaser
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Τετάρτη 24/9/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
Έρχεται το “The 1% Club” με τον Πέτρο Πολυχρονίδη – Η μεγάλη πρεμιέρα του Star πριν τις γιορτές
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σε καθημερινή prime timeτου MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» σε καθημερινή prime timeτου MEGA - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο σιδηροδρομικός τομέας συμβάλλει στο 1,4% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Ακόμα μια δραματική σειρά στον ALPHA κάνει πρεμιερα - Το «Nα με λες μαμά» απόψε στις 21:00 με διπλό επεισόδιο
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται σήμερα στον ΑΝΤ1
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Η «Κεραία» επιστρέφει στο ΕΡΤnews με νέο κύκλο επεισοδίων... - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα ανα κανάλι (24/9/2025)