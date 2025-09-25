Οι κορυφαίοι ποδοσφαιρικοί αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League από απόψε, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, και κάθε Πέμπτη επιστρέφουν για 2η σεζόν στον ΑΝΤ1. Και φέτος, ο ΑΝΤ1 θα έχει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση.Ο ΑΝΤ1 απόψε στις 22:00 φιλοξενεί ζωντανά την πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League ανάμεσα στην Γιούνγκ Μπόις και τον Παναθηναϊκό.Η πρεμιέρα των πράσινων στο φετινό UEFA Europa League έρχεται με ένα απαιτητικό παιχνίδι στην Ελβετία κόντρα στην πολύ επικίνδυνη Γιούνγκ Μπόις. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει να αφήσει πίσω του τα άσχημα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα και να κάνει μία νέα αρχή, φορώντας το ευρωπαϊκό του «κουστούμι». Στόχος για την ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι το θετικό αποτέλεσμα, ώστε η ομάδα να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη League Phase, αλλά και να βγει από την δύσκολη περίοδο που διανύει. Οι Ελβετοί αγωνίζονται σε μία καυτή έδρα, με πλαστικό χλοοτάπητα, που αναμένεται να αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης για τους παίκτες του Παναθηναϊκού.Στην περιγραφή της αναμέτρησης θα είναι οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στη Βέρνη, Μανώλης Σφακάκης και Αλέξης Σπυρόπουλος και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης.Η αγωνιστική δράση ξεκινά στις 21:30 με ένα pre-game show που θα μεταδοθεί στον ΑΝΤ1 και στο antenna.gr/football και θα μας βάλει στο κλίμα του αγώνα. Σε απευθείας σύνδεση από «Wankdorf Stadium» θα παρακολουθήσουμε δηλώσεις από παίκτες και προπονητές των δύο αντιπάλων, καθώς και όλο το ρεπορτάζ λίγο πριν την σέντρα του αγώνα στις 22:00, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και θα προβληθεί ταυτόχρονα στο antenna.gr/football και στο ΑΝΤ1+.Αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, στις 00:00 έρχεται στον ΑΝΤ1 η εκπομπή «The Football Show», με εκτενές ρεπορτάζ ζωντανά από το γήπεδο και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η Αριάνα Παπαγιάννη και ο Αλέξανδρος Ξενικάκης υποδέχονται τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος θα σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα πεπραγμένα όλων των αναμετρήσεων. Ακόμα θα παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα και εκτενές ρεπορτάζ από την ισοπαλία του ΠΑΟΚ κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα, με τον Θωμά Μίχο να μεταφέρει το κλίμα από τη Θεσσαλονίκη, μετά τη χθεσινή πρεμιέρα. Και φυσικά, όλα τα γκολ της πρώτης αγωνιστικής του UEFA Europa League.Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπών και μεταδόσεων έχει μία έμπειρη και δυναμική ομάδα που αποτελείται από τους: Γιώργο Τριανταφυλλίδη, Λίτσα Ιωάννου, Μανώλη Μανή, Γρηγόρη Ατρείδη, Γιώργο Σπανουδάκη, Βασίλη Πλακογιάννη, Μιχάλη Τσίγκρη, Θωμά Μίχο, Γιώργο Ανανίδα, Τερέζα Κουίκ και Βασίλη Παπαδόπουλο.Δείτε όλους τους αγώνες του UEFA Europa League και του UEFA Conference League, κάθε Πέμπτη ζωντανά, σε όλες τις συσκευές μέσα από το ΑΝΤ1+ (antennaplus.gr), μαζί με όλα τα κανάλια COSMOTE SPORT.Οι κορυφαίοι αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League έρχονται στον ΑΝΤ1. Μείνετε συντονισμένοι!Πηγή: tvnea.com