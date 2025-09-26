2025-09-26 08:19:37
Φωτογραφία για Τo Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύθηκε ως «Έργο της Χρονιάς 2024»
Το Μετρό Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε ως «το Έργο της Χρονιάς2024», κατά διάρκεια του Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2025, μετά από πολλαπλούς γύρους ψηφοφορίας από δημοσιογράφους, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ- ΜΠΕΤο βραβείο παρέλαβαν κορυφαίοι εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων στο έργο, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο διευθύνων sidirodromikanea
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
Συντάξεις: Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
Ο χώρος του Εθνικού Σιδηροδρομικού Μουσείου ανοίγει ξανά μετά από ανακαίνιση 11 εκατομμυρίων λιρών
