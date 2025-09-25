2025-09-25 21:48:47
Φωτογραφία για Επιστολή Κυρανάκη στον ΟΣΕ: «Όχι» στην άσκηση αναίρεσης για τις αποζημιώσεις σε οικογένεια θύματος των Τεμπών
«Η Πολιτεία και η εταιρεία έχουν ηθική υποχρέωση να δείξουν έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων και στις οικογένειές τους» αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.protothema.grΜε επιστολή του προς τη διοίκηση του ΟΣΕ, ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης ζήτησε να παραιτηθεί η εταιρεία από τα ένδικα μέσα κατά της πρόσφατης απόφασης του Εφετείου για αποζημιώσεις 4 μελών της sidirodromikanea
Το Σάββατο μουσική εκδήλωση στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης.
Πρόσληψη 56 αναπληρωτών Θεολόγων
