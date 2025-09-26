2025-09-26 08:35:29

Η αίθουσα του σταθμού παρουσιάζει από ένα κουτί με μπέργκερ σε φούρνο μικροκυμάτων μέχρι βασιλικά βαγόνια που έχουν σχεδιαστεί για να αναδείξουν τα καλύτερα και τα χειρότερα των σιδηροδρομικών ταξιδιών.theguardian.comΕδώ είναι το στεφάνι κηδείας της Βασίλισσας Βικτωρίας, ένα περίπτερο εισιτηρίων σταθμού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον Ροντ Στιούαρτ και στη συνέχεια ένα αντικείμενο τόσο sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ