Φωτογραφία για Θεσσαλονίκη: Γοήτεψε το κοινό η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Εικόνες και βίντεο.
Δίκαια απέσπασε το χειροκρότημα του κοινού η χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής που πραγματοποίησε την μουσική του εκδήλωση στο «Καραπάντσειο» Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελοκήπων Θεσσαλονικης.Η χορωδία, που ιδρύθηκε πριν από 70 χρόνια, απέδειξε ότι δικαία κατέχει εξέχουσα θέση στις καρδιές των ανθρώπων."Ήταν μια υπεροχή βραδιά. Μείναμε έκπληκτη και γοητευμένοι. Αξίζουν συγχαρητήρια sidirodromikanea
