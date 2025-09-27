2025-09-27 14:54:55

Σήμερα, η Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα συνοδευόμενη από τους ήχους της Άννας Βίσση. Η είσοδός της στο πλατό συνοδεύτηκε από θερμό χειροκρότημα και συγκίνηση, ενώ οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με υπόκλιση.



«Αυτή η αγάπη είναι ό,τι καλύτερο, σας το ορκίζομαι. 8η σεζόν… Αν το γυρίσεις πλάι, είναι και άπειρο! Μας λείψατε πάρα πολύ, δεν φαντάζεστε. Το συνειδητοποιήσαμε αυτές τις μέρες που ετοιμάζαμε την εκπομπή και δεν ξέραμε ποιο θέμα να πρωτοβγάλουμε. Σας πεθυμήσαμε, μας πεθυμήσατε, το εισπράττω από τα μηνύματα και τον κόσμο που με συναντούσε. Έχετε ανάγκη να χαμογελάσετε – αυτό θα κάνουμε», είπε με το γνωστό της χαμόγελο.



Παράλληλα, η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τη χαρά της για τα τρία νέα πρόσωπα που μπήκαν στην παρέα της εκπομπής.



«Αλεξάνδρα, Βλάση, Αλεξάνδρα, Αλέξανδρε Βλάση… Καλωσήρθατε, σιδεροκέφαλοι! Και σας ευχαριστώ που με τιμάτε με την εμπιστοσύνη σας».



