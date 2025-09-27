2025-09-27 21:02:26
Φωτογραφία για Θεραπευτικές επιπτώσεις των διαιτητικών πολυφαινoλών στη θεραπεία του καρκίνου
Έχει διεξαχθεί πληθώρα ερευνών σχετικά με τις πολυφαινόλες για τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων τους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών,

αντικαρκινικών,

αντιμικροβιακών,

αντιδιαβητικών,

αντιικών και

των καρδιοπροστατευτικών επιδράσεων.

Τι είναι όμως αυτές οι περίφημες πολυφαινόλες;

Ναι, οι πολυφαινόλες είναι δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών, δηλαδή φυσικές ενώσεις που δεν είναι άμεσα απαραίτητες για τη βασική ανάπτυξη και αναπαραγωγή των φυτών, αλλά παράγονται από αυτά για λόγους άμυνας και προσαρμογής.

Αυτές οι ενώσεις συμμετέχουν στην προστασία του φυτού έναντι βιοτικών στρεσογόνων, όπως μολύνσεις από μικροοργανισμούς, και αβιοτικών παραγόντων, όπως η UV ακτινοβολία.

Τι σημαίνει δευτερογενής μεταβολίτης; συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/therapeytikes-epiptoseis-ton-diaititikon-polyfainolon-sti-therapeia-toy-karkinoy/
