Φωτογραφία για Κι όμως... Η «Νύχτα αποκαλύψεων» δεν θα βρεθεί απέναντι στο «Φως στο Τούνελ» - Σε ποια μέρα τοποθετιέται;
Η νέα εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, «Νύχτα αποκαλύψεων», θα προβάλλεται κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με πρεμιέρα στις 8 Οκτωβρίου. Η επιλογή της συγκεκριμένης μέρας διατηρεί τη συνέχεια με την πορεία του δημοσιογράφου στο Open, όταν παρουσίαζε τις «Υποθέσεις».

Παρά τις έντονες φήμες και τα σχόλια στο X ότι θα τοποθετηθεί απέναντι από την Αγγελική Νικολούλη και το «Φως στο Τούνελ» της Παρασκευής, τελικά επιλέχθηκε διαφορετική στρατηγική.

Σύμφωνα με το tvinsider, η Νικολούλη και το MEGA αποφεύγουν την απευθείας αναμέτρηση με τον Κουσουλό, ενώ εκείνος θα βρεθεί απέναντι από τους διαδόχους του στο Open, Κωνσταντίνο Μπογδάνο και Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με την εκπομπή «Κοινωνία Άνω Κάτω».

Πηγή: tvnea.com
