Δηλαδή τώρα σοβαρά…;Δόθηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τα σχολικά βιβλία μαθαινω ή κανω λαθος — και δεν μπορούσαν με αυτά τα χρήματα να εξασφαλίσουν τα δικαιώματα από εκδοτικούς οίκους κορυφαίων και δοκιμασμένων βιβλίων του εξωτερικού γραμμένων από εξειδικευμένους συγγραφείς ;Να έχουμε επιτέλους εξαιρετικά, δοκιμασμένα, οργανωμένα σχολικά βιβλία, βασισμένα σε σύγχρονη διεθνή επιστημονική έρευνα που έχουν αξιολογηθεί και κριθεί διεθνώς, τουλαχιστον για τις θετικές επιστήμες και ενταγμένα σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα; Βιβλία που να είναι πολυμεταφρασμένα αρα να έχουν κριθεί ως εξαιρετικά και από τους αναγνώστες;Αλλά όχι.Γιατί στην Ελλάδα, δεν είναι προτεραιότητα τι θα διαβάσουν τα παιδιά μας και τι θα διδαχθεί στην σχολικη τάξη και τι βιβλια θα παρουν σπιτι τους, αλλά ποιος θα πάρει το κομμάτι της πίτας απο τα ΕΣΠΑ (ΟΠΕΚΕΠΕ;;;).Κανείς δεν νοιάζεται για την ποιότητα της εκπαίδευσης φοβάμαι. Μόνο για το πώς θα απορροφηθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ.Και τώρα τι θα πάρουν στα χέρια τους τα παιδιά μας;Βιβλία που μοιάζουν με φυλλάδιο μεγάλης αλυσίδας φροντιστηρίων μαθαίνω- μακάρι να κάνω λαθος (η οποία, όλως τυχαίως, διαφημίζεται μέσα στα ίδια τα σχολικά βιβλία. Ελάτε σας περιμένουμε στη γειτονιά μας το απογευμα, μας εμπιστευεται το ΥΠΕΘ!).Ένα ωραίο follow-up στη 20ετή διαφήμιση μεγάλου ιδιωτικού σχολείου μέσα στα κρατικά εγχειρίδια παρακαλώ — γιατί η δημόσια εκπαίδευση είναι για όλους, αλλά τα λεφτά πάνε στους φιλους μας που διαφημίζουμε εδώ και δεκαετίες.Και φυσικά, τα σχολικά βιβλία θα έχουν λίγες εικόνες (γιατί «κοστίζουν»)- και αρα δεν θα είναι ελκυστικά οπως εκείνα των μεγάλων εκδοτικών οικων του εξωτερικού, και οι συγγραφείς θα είναι από ότι μαθαίνω - και μακάρι να κάνω λάθος- μάλλον άγνωστοι εκπαιδευτικοί χωρίς δοκιμασμένη στην αγορά συγγραφική εμπειρία — αφού τα σοβαρά ονόματα συγγραφέων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν λόγω εξευτελιστικών αμοιβών.Αλλά βέβαια, αν μεταφράζαμε απλώς ποιοτικά ξένα βιβλία, δεν θα μπορούσαμε να "στήσουμε" επιτροπές, αξιολογήσεις, προσκλήσεις ενδιαφέροντος και καθυστερήσεις που κοστίζουν 40 εκατ. ευρώ.Ποιος θέλει λύσεις όταν υπάρχουν ΕΣΠΑ;Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το περιβόητο πολλαπλό βιβλίο, που ξεκίνησε το 2021 και κοστίζει άλλο ένα 30άρι από ΕΣΠΑ, είναι στον αέρα:Καμία έγκριση, καμία εγγύηση, καμία βεβαιότητα. Τα βιβλία που υποτίθεται θα έμπαιναν στα σχολεία το 2025 πάνε για… το 2027. Ίσως. Αν. Εφόσον. Και βλέπουμε.Τελικά, το θέμα είναι τι βιβλία θα διαβάσουν τα παιδιά μας — ή πώς θα φαγωθούν τα κονδύλια;ΥΓ1. Είναι αυτονόητο ότι στα ιδιωτικά σχολεία τα παιδιά μελετούν βιβλία μεγάλων εκδοτικών οίκων του εξωτερικού, στο πλαίσιο του ΙΒ και των ξένων γλωσσών, ενώ διαθέτουν και δικό τους υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό υλικό. Για τα δημόσια σχολεία όμως ποιος πραγματικά νοιάζεται; Το ΙΒ στα δημόσια σχολεία ακούγεται περισσότερο σαν ανέκδοτο· μακάρι να κάνω λάθος.ΥΓ2. Στη χώρα μας έχουμε τις κορυφαίες Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης που ανήκουν στο δημόσιο (ΙΤΕ). Γιατί να μην επενδύονται εκεί τα χρήματα, ώστε να εκδίδονται υπέροχα σχολικά βιβλία, γραμμένα από συγγραφείς που θα επιλέγουν οι ΠΕΚ που έχουν τεράστια εμπειρία και επιλέγουν πάντα τους καλύτερους; Αυτό ναι, θα ήταν πραγματική επανάσταση για τη σχολική εκπαίδευση. Την θέλει κανένας αυτή την επανάσταση;Παρακαλώ αν κάνω λάθος στα στοιχεία διορθώστε με.